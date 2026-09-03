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Чи можна не зупинятись на вимогу поліції під час повітряної тривоги: що каже закон

За звичайних умов водій зобов’язаний зупинятись на вимогу поліцейського. Але під час повітряної тривоги ситуація стає неоднозначною, оскільки зупинка стає небезпечною та створює реальну загрозу життю.
Можна не зупинятись на вимогу поліції під час повітряної тривоги: як прописано в законі

Не зупинятись на вимогу поліції під час повітряної тривоги

Євген Гудущан
logo3 вересня, 09:09
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Водій, якій прямує до найближчого укриття під час повітряної тривоги, – рятує своє життя. У правилах дорожнього руху є пункт 2.14 (е), який дозволяє відступати вимог законодавства в умовах коли життю загрожує небезпека. Тож виникає цілком резонне питання: чи можна не зупинятись на вимогу поліцейського? Адже це зупинка за межами укриття несе у собі реальну небезпеку.

Прямого дозволу не зупинятись на вимогу поліції під час повітряної тривоги немає. Але варто пам’ятати, що згідно правил дорожнього руху водій має право: “відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян”.

Переважна більшість поліцейських знають про цю норму та намагаються не наражати громадян на небезпеку у разі дрібних порушень. Водночас випадки зупинки під час повітряної тривоги трапляються.

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Згідно статті 122-2 КУпАП невиконання вимоги поліцейського про зупинку тягне за собою накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 гривні) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Якщо міра статті передбачає позбавлення права керування – рішення у таких справах приймає лише суд. Поліція у таких випадках просто складає протокол та передає його до суду.

Отже, якщо водій не зупинився на вимогу поліцейського і продовжив свій шлях до укриття – поліцейський може його наздогнати, скласти протокол і направити його до суду. Наразі про подібні справи у медійному полі не повідомлялось, але вірогідність скасування судом протоколу складеного під час повітряної тривоги дуже висока. Принаймні для цього є вагомі законні підстави.

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