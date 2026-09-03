Чи можна не зупинятись на вимогу поліції під час повітряної тривоги: що каже закон

Водій, якій прямує до найближчого укриття під час повітряної тривоги, – рятує своє життя. У правилах дорожнього руху є пункт 2.14 (е), який дозволяє відступати вимог законодавства в умовах коли життю загрожує небезпека. Тож виникає цілком резонне питання: чи можна не зупинятись на вимогу поліцейського? Адже це зупинка за межами укриття несе у собі реальну небезпеку.

Прямого дозволу не зупинятись на вимогу поліції під час повітряної тривоги немає. Але варто пам’ятати, що згідно правил дорожнього руху водій має право: “відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян”.

Переважна більшість поліцейських знають про цю норму та намагаються не наражати громадян на небезпеку у разі дрібних порушень. Водночас випадки зупинки під час повітряної тривоги трапляються.

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Згідно статті 122-2 КУпАП невиконання вимоги поліцейського про зупинку тягне за собою накладення штрафу в розмірі дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 гривні) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Якщо міра статті передбачає позбавлення права керування – рішення у таких справах приймає лише суд. Поліція у таких випадках просто складає протокол та передає його до суду.

Отже, якщо водій не зупинився на вимогу поліцейського і продовжив свій шлях до укриття – поліцейський може його наздогнати, скласти протокол і направити його до суду. Наразі про подібні справи у медійному полі не повідомлялось, але вірогідність скасування судом протоколу складеного під час повітряної тривоги дуже висока. Принаймні для цього є вагомі законні підстави.