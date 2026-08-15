Чи можна їздити на спущеній шині й чи залежить це від її типу: пояснення

Звичайна автомобільна шина використовує тиск повітря для підтримання форми. Коли тиск суттєво падає, боковини починають сильніше деформуватися, а внутрішня частина шини може пошкоджуватися під час руху. Саме тому спроба повільно проїхати ще кілька кілометрів до шиномонтажу може обернутися необхідністю заміни шини та ремонту або заміни усього колеса.

Після виявлення проколу звичайної шини варто:

якнайшвидше зупинитися у безпечному місці;

увімкнути аварійну сигналізацію;

встановити запасне колесо, якщо воно є та це можна безпечно зробити;

скористатися штатним комплектом для ремонту шин, якщо він підходить для характеру пошкодження;

звернутися до служби допомоги на дорозі, якщо самостійно продовжити рух неможливо.

Шини Run-Flat дозволяють продовжити рух

Спеціальні шини з маркуванням Run-Flat розроблені так, що їхні посилені боковини здатні певний час витримувати навантаження навіть після значної втрати тиску. Це дає змогу водієві не зупинятися безпосередньо на узбіччі, а дістатися безпечного місця або шиномонтажної майстерні.

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Однак Run-Flat не означає, що на спущеній шині можна продовжувати звичайну поїздку. Максимальна швидкість і відстань залежать від конкретної моделі шини та умов експлуатації. Наприклад, Michelin для своїх шин Run-Flat ZP вказує можливість руху зі швидкістю до 80 км/год на відстань до 80 км після втрати тиску. При цьому виробник окремо зазначає, що за пошкодження більше однієї шини продовжувати рух не слід.

Від чого залежить допустима відстань?

Універсальної дистанції для всіх шин Run-Flat не існує. На можливість продовження руху впливають швидкість, завантаження автомобіля, температура, стан шини та характер пошкодження. Чим вища швидкість і більша маса автомобіля, тим більше навантаження припадає на шину без нормального тиску. Сильна спека або холод також можуть змінювати умови її роботи.

Стиль водіння має не менше значення. Різкі повороти, інтенсивне прискорення та гальмування збільшують навантаження на пошкоджену шину. Bridgestone також зазначає, що на можливість руху після втрати тиску впливають швидкість, навантаження, маневрування, ступінь втрати тиску, пошкодження та температура. Тому зазначені виробником кілометри не варто сприймати як дистанцію, яку потрібно обов'язково подолати. Найкращий варіант – дістатися найближчого безпечного місця або шиномонтажу.

Чи можна ремонтувати Run-Flat після їзди без тиску?

Після руху зі значно зниженим або нульовим тиском шина Run-Flat може отримати внутрішні пошкодження, які неможливо побачити зовні. Саме тому автомобілі з такими шинами зазвичай оснащуються системою контролю тиску в шинах. Якщо на панелі приладів з'явилося попередження про падіння тиску, не варто ігнорувати його лише тому, що шина візуально зберігає нормальну форму.

Michelin рекомендує після експлуатації Run-Flat із низьким тиском або без нього зняти шину з диска та провести професійну перевірку. Виробник зазначає, що пошкодження після проколу та експлуатації без тиску можуть вимагати заміни. Водночас Bridgestone допускає ремонт деяких шин Run-Flat за певних умов. Остаточне рішення має приймати кваліфікований фахівець після внутрішнього та зовнішнього огляду.

Чому Run-Flat подобаються не всім водіям?

Можливість проїхати десятки кілометрів після проколу є очевидною перевагою, але така конструкція має свої компроміси. Власники автомобілів із Run-Flat нерідко скаржаться на жорсткішу їзду, сильніші удари від нерівностей та вищу вартість заміни. Частина водіїв після переходу на звичайні шини відзначає помітне покращення комфорту.

Водночас звичайні шини мають принциповий недолік у такій ситуації: після повної втрати тиску продовжувати рух на них не можна. Тому вибір між двома типами шин фактично є компромісом між комфортом і можливістю тимчасово продовжити рух після проколу.

Що робити, якщо запасного колеса немає?

Якщо автомобіль оснащений звичайними шинами та не має запасного колеса, після проколу залишається скористатися штатним ремонтним комплектом, якщо пошкодження дозволяє це зробити, або викликати евакуатор або допомогу. Тимчасове запасне колесо також має власні обмеження щодо швидкості та пробігу.

Їх необхідно дотримуватися відповідно до маркування на самій запасці та рекомендацій виробника автомобіля. У деяких сучасних автомобілях запасне колесо взагалі не передбачене. Замість нього виробник може встановлювати комплект для ремонту шин.

Висновок