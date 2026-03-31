Чи справді Київ у топ-3 міст Європи за продажами Bentley: що відомо насправді

У соцмережах і на новинних ресурсах поширюють інформацію, що Київ нібито увійшов до трійки міст Європи за продажами нових Bentley у 2025 році. Насправді це некоректне трактування результатів внутрішнього рейтингу бренду, який стосується роботи дилерського центру, а не кількості проданих автомобілів.

Що насправді отримав Bentley Kyiv

Дилерський центр Bentley у Києві дійсно отримав високу оцінку за підсумками 2025 року. Він посів третє місце у престижній номінації Best of the Best, увійшовши до трійки найкращих серед 61 дилера Bentley.

Оцінювання здійснювалося за системою Business Performance Matrix, яка включає 12 ключових показників.

Вони охоплюють усі аспекти роботи дилера — від продажів і маркетингу до операційної ефективності та рівня клієнтського досвіду.

Окрім цього, Bentley Kyiv був відзначений ще у трьох категоріях: Sales, Marketing та PM Best Improved.

Таким чином, мова йде про комплексну оцінку діяльності дилерського центру, а не про позицію міста у рейтингу продажів.

Скільки Bentley реально продали в Україні

Фактичні продажі не підтверджують вірусні заяви.

За підсумками 2025 року в Україні було продано 20 нових автомобілів Bentley, розповіли для Авто 24 в Інституті досліджень авторинку. Цікаво, що торік українці купили більше інших люксових брендів: 26 нових Rolls-Royce та 32 Maserati. А ще 2 Lamborghini та 8 – Aston Matrin.

Для порівняння: глобальні продажі Bentley перевищили 10 тисяч авто. Тож частка українського ринку становить приблизно 0,2% від загального обсягу.

Порівняння з іншими країнами

Для розуміння масштабів: лише у Великій Британії за той самий період реалізували близько 993 автомобілі Bentley.

Це підтверджує, що український ринок залишається незначним у структурі глобальних продажів бренду.

Чому виникла плутанина

Причиною поширення недостовірної інформації стало змішування двох різних показників — внутрішнього рейтингу дилерів і статистики продажів.

Формулювання про «третє місце» без пояснення контексту створює враження, що йдеться про обсяги реалізації автомобілів, хоча це не так.

На цьому фоні тема дорогих авто під час війни викликає емоційну реакцію і сприяє швидкому поширенню таких повідомлень.

Висновок

Bentley Kyiv справді отримав високу відзнаку від виробника, але це оцінка якості роботи дилера.

Реальні продажі в Україні залишаються незначними у глобальному масштабі й не дають підстав говорити про «третє місце в Європі».