"Чи такий же міцний?": Toyota скинула будинок на колесах на дах електричного Hilux

Як повідомляє Carscoops, ідею для цього шаленого випробування запропонували користувачі Reddit. Інженери підняли старий кемпер на висоту понад 9 метрів за допомогою крана і просто відпустили його прямісінько на дах новенького Hilux BEV.

Які наслідки трюку?

Батарея, яка надійно захищена та інтегрована в раму, а також електромотори абсолютно не постраждали від колосального удару, а підвіска успішно поглинула енергію падіння. Звісно, без серйозних наслідків для кузова не обійшлося.

Удар повністю зім'яв дах пікапа, розбив лобове скло та залишив глибокі вм'ятини на вантажному відсіку. Автомобіль, найімовірніше, спишуть через порушення геометрії, але його здатність миттєво увімкнутися і самостійно поїхати після такого краш-тесту дійсно вражає.

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Що чекає на цей Hilux далі?