Як повідомляє інформаційний бюлетень FLETTE з посиланням на експертів аналітичної групи The Profit Mind, для масштабного дослідження ринку було вивчено близько 760 тисяч актуальних пропозицій щодо продажу машин 2021–2025 років випуску. Фахівці вирішили з'ясувати так званий ефект бренду, взявши за основу споріднені моделі іспанських марок Cupra та Seat.

Щоб порівняння було максимально чесним, аналітики відкинули різницю в комплектаціях. Автомобілі зіставляли за роком випуску, пробігом, типом пального та потужністю двигуна з мінімальним кроком у 25 кінських сил.

Спочатку загальна різниця в прайсах на ринку сягала вражаючих 21 відсотка. Проте після ретельного відсіювання та порівняння ідентичних машин розрив скоротився до 8,5–11 відсотків. Тобто, якщо ви шукаєте вживаний кросовер чи хетчбек, то умовний Cupra Leon або Ateca обійдеться вам приблизно на десять відсотків дорожче за технічно аналогічний Seat.

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Не лише іспанці

Цікаво, що така доплата за імідж не є унікальною фішкою лише одного концерну. Дослідники провели паралелі з іншими спорідненими марками, порівнявши ціноутворення на моделі VW та Skoda, а також Toyota та Suzuki.

Результат виявився передбачуваним: різниця в цінах на аналогічні машини цих брендів тримається в такому ж діапазоні від шести до дванадцяти відсотків.

"Відсоткова доплата залишається стабільною протягом щонайменше трьох з половиною років і не зникає автоматично зі старінням автомобіля, – зазначають автори дослідження.

За що ще ми платимо

Звісно, списувати всю різницю виключно на магію логотипів було б несправедливо. Наприклад, у випадку з тією ж Cupra Ateca частину переплати формує багатше стандартне оснащення, яке експерти оцінюють приблизно у 1760 євро.

Також варто розуміти, що аналіз базується на цінах з оголошень, а не на реальних сумах угод. У статистику не потрапили індивідуальні знижки від дилерів, результати торгу біля капота чи витрати на маркетинг.

Проте головний висновок залишається незмінним: за інших рівних умов сама лише належність до престижнішої марки дозволяє продавцям вживаних авто ставити суттєво вищий цінник.