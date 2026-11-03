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Чи варто їхати на дешевшу АЗС: рахуємо для заправки на 10, 40 літрів та на рік

На заправці 40 літрів автогазу різниця між двома мережами сягнула 258 грн. Для водія, який долає 20 000 км на рік і витрачає 10 л газу на сотню, це означало б 12 900 грн економії — якби різниця в цінах протрималася весь рік.
Чи варто їхати на дешевшу АЗС: рахуємо для заправки на 10, 40 літрів та на рік

ФОТО: Ілюстрацію створено за допомогою ШІ|

За цінами 28 жовтня 2026 року різниця між 52,45 і 58,90 грн/л становила 258 грн на заправці 40 літрів автогазу.

Сергій Матусяк
logo3 листопада, 10:45
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За моніторингом Консалтингової групи «А-95», опублікованим enkorr, 28 жовтня 2026 року літр LPG коштував 52,45 грн в мережі-дискаунтері і 58,90 грн на преміальних АЗК. За тиждень газ подорожчав в обох видах мереж, але різними темпами: на 2,50 і 5,40 грн/л відповідно. Тож різниця між ними зросла з 3,55 до 6,45 грн/л.

Скільки це у гривнях на однаковому маршруті

Візьмемо автомобіль із витратою 10 л LPG на 100 км. За цінами дискаунтера, сотня кілометрів коштує 524,50 грн, за цінами преміуму — 589 грн. У таблиці змінюється лише місце заправки: автомобіль, маршрут і витрата в обох випадках однакові. Рахуємо витрати на газ без персональних знижок; бензин для запуску в обох сценаріях однаковий, тож на різницю не впливає.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
Річний пробіг Газу за рік Дискаунтер 52,45 грн/л Преміум, 58,90 грн/л Різниця за рік
10 000 км 1 000 л 52 450 грн 58 900 грн 6 450 грн
15 000 км 1 500 л 78 675 грн 88 350 грн 9 675 грн
20 000 км 2 000 л 104 900 грн 117 800 грн 12 900 грн
30 000 км 3 000 л 157 350 грн 176 700 грн 19 350 грн

Різниця 6,45 грн/л — це зріз за конкретний день. За даними того самого моніторингу, від початку року до 28 жовтня розрив між цими мережами становив у середньому 3,90 грн/л.

Якщо для орієнтира взяти цю величину, водій із пробігом 20 000 км і витратою 10 л/100 км заощадив би 7 800 грн. Обидва розрахунки показують, як ціна літра впливає на бюджет; жоден не є прогнозом на наступні 12 місяців.

А якщо це Fusion, Rogue або Corolla?

Візьмемо той самий пробіг (20 000 км на рік) і сценарії для трьох бензинових авто 2020 року. Якщо Ford Fusion 2.5 або Nissan Rogue 2.5 після переобладнання витрачає 12 л газу на 100 км, за рік власник купить 2 400 л. При різниці 6,45 грн на літрі вибір АЗС дасть 15 480 грн економії. Для Toyota Corolla 1.8 із витратою 9 л/100 км – це 1 800 л і 11 610 грн відповідно.

Це умовна витрата, тож найточніший розрахунок дадуть власні чеки: помножте кількість літрів, які заправили за місяць, на різницю цін після знижок. Якщо ж обладнання ще не встановлено, до розрахунку варто додати монтаж і сервіс. Авто24 пояснював, скільки коштує поставити газ на авто та коли окупається ГБО.

Чи варто їхати на дешевшу АЗС спеціально?

Якщо обидві станції по дорозі, заправка 40 л за нижчою ціною залишить у гаманці 258 грн. Припустімо, що до дешевшої АЗС треба проїхати 10 зайвих кілометрів загалом, разом із поверненням на маршрут. За витрати 10 л/100 км на цей гак піде літр газу. Оцінимо його за ціною дешевшої станції — 52,45 грн. Економія на заправці зменшиться до 205,55 грн без урахування часу й зносу авто.

А от якщо плануєте долити лише 10 л, початкова вигода становить 64,50 грн. Після того самого гака залишиться 12,05 грн. Тож перед поворотом до дешевшої колонки варто знати дві цифри: скільки літрів увійде в балон і скільки зайвих кілометрів доведеться проїхати.

#Пальне #ГБО #Поради #Автомобілісту
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