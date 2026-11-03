Чи варто їхати на дешевшу АЗС: рахуємо для заправки на 10, 40 літрів та на рік

За моніторингом Консалтингової групи «А-95», опублікованим enkorr, 28 жовтня 2026 року літр LPG коштував 52,45 грн в мережі-дискаунтері і 58,90 грн на преміальних АЗК. За тиждень газ подорожчав в обох видах мереж, але різними темпами: на 2,50 і 5,40 грн/л відповідно. Тож різниця між ними зросла з 3,55 до 6,45 грн/л.

Скільки це у гривнях на однаковому маршруті

Візьмемо автомобіль із витратою 10 л LPG на 100 км. За цінами дискаунтера, сотня кілометрів коштує 524,50 грн, за цінами преміуму — 589 грн. У таблиці змінюється лише місце заправки: автомобіль, маршрут і витрата в обох випадках однакові. Рахуємо витрати на газ без персональних знижок; бензин для запуску в обох сценаріях однаковий, тож на різницю не впливає.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Річний пробіг Газу за рік Дискаунтер 52,45 грн/л Преміум, 58,90 грн/л Різниця за рік 10 000 км 1 000 л 52 450 грн 58 900 грн 6 450 грн 15 000 км 1 500 л 78 675 грн 88 350 грн 9 675 грн 20 000 км 2 000 л 104 900 грн 117 800 грн 12 900 грн 30 000 км 3 000 л 157 350 грн 176 700 грн 19 350 грн

Різниця 6,45 грн/л — це зріз за конкретний день. За даними того самого моніторингу, від початку року до 28 жовтня розрив між цими мережами становив у середньому 3,90 грн/л.

Якщо для орієнтира взяти цю величину, водій із пробігом 20 000 км і витратою 10 л/100 км заощадив би 7 800 грн. Обидва розрахунки показують, як ціна літра впливає на бюджет; жоден не є прогнозом на наступні 12 місяців.

А якщо це Fusion, Rogue або Corolla?

Візьмемо той самий пробіг (20 000 км на рік) і сценарії для трьох бензинових авто 2020 року. Якщо Ford Fusion 2.5 або Nissan Rogue 2.5 після переобладнання витрачає 12 л газу на 100 км, за рік власник купить 2 400 л. При різниці 6,45 грн на літрі вибір АЗС дасть 15 480 грн економії. Для Toyota Corolla 1.8 із витратою 9 л/100 км – це 1 800 л і 11 610 грн відповідно.

Це умовна витрата, тож найточніший розрахунок дадуть власні чеки: помножте кількість літрів, які заправили за місяць, на різницю цін після знижок. Якщо ж обладнання ще не встановлено, до розрахунку варто додати монтаж і сервіс. Авто24 пояснював, скільки коштує поставити газ на авто та коли окупається ГБО.

Чи варто їхати на дешевшу АЗС спеціально?

Якщо обидві станції по дорозі, заправка 40 л за нижчою ціною залишить у гаманці 258 грн. Припустімо, що до дешевшої АЗС треба проїхати 10 зайвих кілометрів загалом, разом із поверненням на маршрут. За витрати 10 л/100 км на цей гак піде літр газу. Оцінимо його за ціною дешевшої станції — 52,45 грн. Економія на заправці зменшиться до 205,55 грн без урахування часу й зносу авто.

А от якщо плануєте долити лише 10 л, початкова вигода становить 64,50 грн. Після того самого гака залишиться 12,05 грн. Тож перед поворотом до дешевшої колонки варто знати дві цифри: скільки літрів увійде в балон і скільки зайвих кілометрів доведеться проїхати.