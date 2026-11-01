Чи вигідне ГБО за дорогого газу: рахуємо для Ford Fusion, Nissan Rogue і Toyota Corolla

Для порівняння беремо бензинові Ford Fusion 2.5 з автоматом, Nissan Rogue 2.5 з варіатором і Toyota Corolla LE 1.8 з варіатором, усі — 2020 року. Гібридні версії та інші двигуни потребують окремого розрахунку.

Одразу визначимо межі: це розрахункові сценарії, а не результати дорожнього тесту. Витрату пального задаємо як вихідну умову. Власник конкретної машини може підставити свої показники, отримані за кількома повними заправками.

За основу цін беремо опубліковані на сторінці моніторингу пального 24 Каналу показники мережі AMIC на 30 жовтня 2026 року: 88,98 грн/л для А-95 та 58,01 грн/л для LPG. Це ціни однієї мережі, а не середні по Україні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як рахуємо витрати

Для Fusion і Rogue припускаємо витрату бензину 10 л/100 км, для Corolla — 7,5 л/100 км. Однакове значення для Ford і Nissan потрібне для порівняння за однакових умов і не означає, що ці моделі завжди споживають однаково.

Після переобладнання закладаємо витрату LPG на 20% більшу за вихідну бензинову та додатково 0,5 л бензину на кожні 100 км для запусків, прогрівання й роботи до переходу на газ. Обидва показники — припущення моделі: взимку, на коротких маршрутах або за інших налаштувань вони можуть відрізнятися.

Бюджет переобладнання разом з оформленням умовно становить 35 000 грн для кожного автомобіля. Це не пропозиція конкретної СТО: перед рішенням потрібен індивідуальний кошторис. Окремо резервуємо 1 500 грн на додаткове обслуговування ГБО кожні 10 000 км, тобто 15 грн на сотню.

Авто24 вже пояснював, скільки коштує встановлення ГБО та які витрати впливають на окупність.

Автомобіль 2020 року Бензин, л/100 км — припущення LPG + бензин, л/100 км — припущення 100 км на бензині 100 км після встановлення ГБО, лише пальне Економія на 100 км з резервом на сервіс Ford Fusion 2.5 10,0 12,0 + 0,5 890 грн 741 грн 134 грн Nissan Rogue 2.5 10,0 12,0 + 0,5 890 грн 741 грн 134 грн Toyota Corolla LE 1.8 7,5 9,0 + 0,5 667 грн 567 грн 86 грн

Суми округлено після розрахунку. У колонку вартості пального після переобладнання входять і газ, і бензин.

Ford Fusion: економія відчутна за достатнього пробігу

У заданому сценарії Fusion витрачає на бензин майже 890 грн на 100 км. Після переобладнання пальне коштує близько 741 грн, а після резерву на обслуговування залишається приблизно 1,34 грн економії на кілометр.

Щоб повернути умовні 35 тисяч гривень, потрібно проїхати близько 26 тисяч км. За річного пробігу 20 тисяч км це приблизно 16 місяців, за 10 тисяч — понад два з половиною роки.

Цей розрахунок стосується обраної версії 2.5. Переносити його на Fusion з іншим двигуном або гібридною установкою без перевірки не можна.

Nissan Rogue: важливі привід і ваш маршрут

За тієї самої витрати 10 л/100 км Rogue отримує такий самий розрахунковий строк окупності — 26 тисяч км.

Однак навіть заводські показники різняться залежно від приводу. За даними Nissan для Rogue 2020 року, комбінована оцінка EPA становить 29 американських миль на галон для переднього приводу та 27 — для повного, приблизно 8,1 і 8,7 л/100 км відповідно. Це стандартизовані оцінки, а не гарантія витрати на українських дорогах.

Тому власнику, який переважно їздить трасою й споживає менше за закладені 10 літрів, знадобиться довший пробіг для повернення інвестиції. У міському режимі потенційна економія може бути більшою, але часті холодні запуски збільшують витрати бензину.

Toyota Corolla: економне авто довше повертає вкладення

Corolla за прийнятої витрати 7,5 л/100 км обходиться дешевше ще до встановлення газу. Відповідно, менша й абсолютна сума, яку можна заощадити.

З урахуванням бензину та резерву на сервіс економія становить близько 0,86 грн/км. Окупність умовного комплекту за 35 тисяч гривень — приблизно 41 тисяча км: трохи більше двох років за пробігу 20 тисяч км на рік або понад чотири роки за пробігу 10 тисяч.

Отже, повільніша окупність ГБО не робить Corolla дорожчою в експлуатації. У нашому сценарії навіть на бензині її пальне коштує менше, ніж газ і бензин для Fusion або Rogue.

Що може змінити результат

Розрахунок чутливий до ціни автогазу. Якщо LPG подорожчає ще на 5 грн/л, а бензин залишиться за тією самою ціною, за незмінних інших умов окупність Fusion і Rogue збільшиться приблизно до 47 тисяч км, Corolla — до 86 тисяч км.

Короткі зимові поїздки також можуть суттєво змінити арифметику: двигун довше працюватиме на бензині, ніж передбачено нашим припущенням.

Перед монтажем потрібно перевірити код і стан конкретного двигуна, погодити сумісне обладнання та регламент обслуговування. Наведена таблиця не є технічним висновком про придатність кожного екземпляра до переобладнання. У ній також немає непередбачених ремонтів або можливого впливу ГБО на ціну перепродажу.

За обраних умов газ дає економію всім трьом автомобілям. Але рішення залежить від того, чи встигне власник проїхати необхідні 26–41 тисячу км до продажу машини — і чи збережеться різниця в цінах пального. Для невеликого річного пробігу справний економний бензиновий автомобіль може бути практичнішим за додаткові вкладення в ГБО.