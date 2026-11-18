12 листопада Суд ЄС відхилив позов Польщі у справі C-444/23. Таким чином, чинною залишається норма, за якою з 2035 року середні викиди CO₂ нового парку легкових автомобілів і фургонів у ЄС мають бути на 100% нижчими за рівень 2021 року.

Що буде з бензиновими та дизельними авто

Головний нюанс у слові "нові". Регламент стосується автомобілів, які виробники реєструватимуть у ЄС після 2035 року. Він не забороняє їздити на вже придбаній бензиновій чи дизельній машині, ремонтувати її або продавати на вторинному ринку.

Тому популярне формулювання про "заборону бензинових автомобілів у Європі з 2035 року" не зовсім правильне. Тим паче, що самі європейці поки не поспішають масово відмовлятися від ДВЗ: як показувало опитування, про яке писав Auto24, більшість покупців вживаних машин усе ще віддають перевагу бензину та дизелю.

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Правила ще можуть пом'якшити

Є ще один важливий момент. Єврокомісія вже запропонувала зменшити ціль на 2035 рік зі 100% до 90%. Це може залишити місце для гібридів та окремих автомобілів із ДВЗ. Але поки це лише законодавча пропозиція, а чинне правило залишається без змін.

Auto24 вже писав, що ЄС розглядає можливість зберегти автомобілі з ДВЗ і після 2035 року.

Для України рішення Суду ЄС прямої заборони також не створює. Але з часом зміна структури європейського автопарку впливатиме і на наш ринок вживаних машин, адже значна частина імпорту надходить саме з Європи.