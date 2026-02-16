Чиї трактори поратимуть худобу замість білоруських МТЗ: альтернатива краща й дешевша

Як йдеться у повідомленні цього потужнішого агроформування, такі інвестиції мають "зміцнити операційну стійкість компанії і сформувати гарну основу для сталого розвитку як тваринницького напряму, так і агровиробництва загалом".

У релізі компанії не вказується виробник техніки та модель, але з фото та відео видно, що це YTO NLX 1054 з найпопулярнішої в агропромисловому виробництві групи тракторів тягового класу 1,4 (80 - 105 к.с.).

Сучасна альтернатива МТЗ

Якщо виходити з позицій тягового класу та силового потенціалу, то YTO NLX 1054 можна впевнено вважати альтернативою лінійці білоруських тракторів МТЗ 80-82, МТЗ 892 і МТЗ 1025, купівлю яких Україна остаточно припинили ще у 2022 році разом з поповненням складських запасів запчастин.

Ця модель трактора YTO комплектується 4,5 літровим турбованим 4-циліндровим двигуном із інтеркулером, що випускається за ліцензією та стандартами Perkins. Він видає на-гора 77,7 кВт /105 к.с.).

З миру по нитці

Модель 1054 отримала ряд модифікацій у поршневій групі, в системі подачі палива, що вплинуло на економічність та збільшення крутного моменту на 13%. На моделі NLX 1054 подача повітря у двигун з підігрівачем (LR4A3L-23) проходить через змінні 2-х ступеневі паперові фільтруючі елементи відомого американського виробника Donaldson.

Завод укомплектовує нові трактори удосконаленим зчепленням LUK (Німеччина), яке забезпечує легке витискання педалі та плавне перемикання передач. Трансмісія розроблена італійською компанією Fiat Agri.

Коробка вибору діапазонів поділяється на 3 вибори переднього ходу і 1 вибір заднього ходу, а плавне перемикання 4 передач на кожному із діапазонів забезпечується встановленими синхронізаторами. Тут набір із 12 передач вперед і 4 назад.

Втому тракториста мінімізовано

Оновлений дизайн кабіни YTO 1054 дозволив зменшити шумність в салоні до 80 Дц, додав поліпшену ергономіку. Кондиціонер із збільшеним радіатором встановлений на всіх тракторах NLX і справляється зі своєю роботою навіть в літню спеку.

Кабіна має рівну підлогу. Сидіння з ортопедичними властивостями зменшить навантаження на оператора та мінімізує його втому. Оглядовість трактора та робочих органів збільшилася на 45%, з’явилося оглядове вікно з’єднання гідравлічних виходів.

Задля стабільного результату

"Легкі трактори будуть застосовувати передусім у процесах годівлі, прибирання та логістики в межах виробничих майданчиків. Попри те, що йдеться про відносно просту техніку, її ключова цінність – у стабільності та своєчасності виконання операцій. Очікуємо, що оновлення техніки дозволить підвищити операційну дисципліну та забезпечити більш прогнозований і стабільний виробничий результат", – зазначив директор департаменту тваринництва Астарти Ярослав Кушнір.