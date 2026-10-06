Чим Renault здивує на Паризькому автосалоні: новий концепт E-Space та масовий перехід на LFP-батареї

Як повідомляє офіційний прес-реліз Renault, презентація новинок відбудеться 12 жовтня під час спеціальної прес-конференції. На стенді площею 2500 квадратних метрів компанія продемонструє повністю оновлену лінійку електричних та гібридних транспортних засобів, розроблених з акцентом на інновації та повсякденний комфорт.

Головна інтрига виставки – Renault E-Space Concept, який є сучасним переосмисленням культової моделі Espace 1984 року. Автомобіль довжиною 4,7 метра отримав елегантний кузов у кольорі black rubé, широку U-подібну світлову смугу та підсвічений логотип у вигляді ромба, що ніби ширяє в повітрі.

"Цей концепт втілює нашу стратегію futuREady, ставлячи потреби користувача та досвід перебування в салоні в центр процесу розробки", – представники бренду.

Літера "E" у назві вказує на приналежність до електричної родини E-Tech, а слово Space натякає на просторий та високотехнологічний інтер'єр.

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Оновлення серійних моделей та нові батареї

Важливим кроком для компанії стане поступове впровадження літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LFP) для всього модельного ряду легкових електромобілів. Зокрема, оновлений Megane E-Tech отримає батарею на 67 кВт-год, яка забезпечить запас ходу до 500 кілометрів та дозволить заряджатися від 15% до 80% лише за 24 хвилини.

Компактний Twingo E-Tech також отримав оновлення – панорамний скляний дах Twingobay площею 0,7 квадратного метра, який фільтрує ультрафіолет та інфрачервоне випромінювання. Крім того, автомобілі з мультимедійною системою OpenR Link отримають інтеграцію штучного інтелекту Gemini від Google через бездротове оновлення.

Спортивні концепти та комерційний транспорт

Для шанувальників швидкості марка підготувала інженерний прототип Renault 5 Turbo 3E з двома електромоторами на задній осі, які видають 555 кінських сил та 4800 Нм крутного моменту. Поруч із ним дебютує двомісний електричний купе Renault 8 Gordini Concept, дизайн якого натхненний класичними ралійними авто 1960-х років.

Комерційний сегмент буде представлений на окремому стенді Renault Pro+, де покажуть фургони Kangoo, Master та новий Trafic Van E-Tech electric, який нещодавно здобув титул Міжнародного фургона 2027 року.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що окрім згаданих моделей, відвідувачі виставки зможуть побачити концепт для активного відпочинку Renault 4 JP4x4 та лімітовану версію кросовера Rafale hypnotic потужністю 300 кінських сил.