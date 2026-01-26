Чиновник із Закарпаття приховав від декларування елітні авто, на які він навіть й за 20 років не заробив

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради.

Його підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Що саме приховав депутат

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець умисно не вказав майно та доходи на суму понад 8,3 млн гривень. Зокрема, йдеться про:

автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя;

багатомільйонний дохід;

фінансові операції з купівлі та продажу Mercedes-Benz S-Class преміумкласу.

Сумнівне походження коштів

Елітний Mercedes депутат придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн грн, попри те, що його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менш як 227 тисяч гривень.

Уже за кілька днів автомобіль перепродали, а отримані кошти використали на особисті потреби. Ні сам автомобіль, ні фінансові операції з ним у декларації відображені не були.

Кваліфікація злочину

Дії підозрюваного кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 366-2 — внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації;

ч. 1 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Хто розслідує справу

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області.