Citroën Karin: авто, яке створили 46 років тому, але виглядає футуристично і сьогодні

На Паризькому автосалоні 1980 року Citroën здивував публіку концептом, який ламав уявлення про форму автомобіля. Citroën Karin не намагався сподобатися масовому покупцю й не готувався до конвеєра. Це був чистий експеримент, створений для демонстрації ідей та дизайнерської свободи, згадують у Авто24.

Концепт на початку лютого 2026 року показали на виставці Paris Rétromobile в Парижі. Тут відомі бренди показали свою автомобільну спадщину, а Citroën вивів на сцену вісім старих і нових концепцій.

Автомобіль як дизайнерський маніфест

Автором Karin став дизайнер Тревор Фіоре, який на той момент працював над формуванням нового образу Citroën. Його концепт отримав кузов у формі усіченої піраміди з чіткими геометричними лініями.

У профіль автомобіль частково нагадував легендарний Citroën SM, але виглядав ще радикальніше. Закриті задні колеса, мінімалістичний дах і надзвичайно низька висота робили силует майже нереальним.

Три місця і водій у центрі

Інтер’єр Karin був не менш провокативним. Водій сидів строго по центру, а два пасажири — з боків і трохи позаду. Таке компонування виглядало футуристично навіть за мірками 1980-х і багато в чому передбачило ідеї, які згодом з’являлися в інших концептах та навіть серійних авто значно пізніше.

Панель приладів була максимально спрощеною, адже головною метою було не зручність, а візуальний ефект.

Двері-метелики та мінімум практичності

Доступ до салону забезпечували двері-метелики, які відкривалися вгору, підсилюючи відчуття шоу-кара. За своїми габаритами Karin був доволі компактним — близько 3,7 метра завдовжки та трохи більше метра заввишки.

Проте практичність тут не мала значення. Автомобіль навіть не оснащувався повноцінним двигуном і був так званою «rolling model» — демонстраційним макетом, здатним лише пересуватися для показів.

Технології як ідея, а не як реальність

Навіть без реального силового агрегату концепт отримав згадку про гідропневматичну підвіску — фірмову рису Citroën того часу. Це ще раз підкреслювало: Karin не про швидкість чи керованість, а про філософію бренду, який у 1980-х не боявся мислити нестандартно та провокувати дискусії.

Чому про Karin пам’ятають досі

Citroën Karin так і залишився єдиним екземпляром, але саме в цьому й полягає його цінність. Він став символом авангардного періоду марки та яскравим прикладом того, як автосалони колись були майданчиком для сміливих експериментів.

Сьогодні цей концепт сприймається як дизайнерський артефакт епохи, коли автомобілі створювали не лише для доріг, а й для того, щоб дивувати.