CUPRA показала в Парижі заряджений Raval від ABT та новий болід Formula E

Як повідомляє офіційний медіацентр бренду, виставка у столиці Франції стала майданчиком для демонстрації амбіцій компанії, яка інвестувала понад 3 мільярди євро в електрифікацію свого заводу в Марторелі. Саме там збирають міські електромобілі для всієї групи Volkswagen, і новий хетчбек став головним драйвером цього процесу.

Комерційний успіх моделі виявився безпрецедентним для іспанської марки. З моменту квітневої прем'єри клієнти замовили понад 50 тисяч машин, а майже 15 тисяч щасливчиків вже отримали свої ключі.

"Сьогодні ця модель стала найуспішнішим запуском в історії нашої компанії, перетворивши промислові досягнення на реальний комерційний імпульс", – генеральний директор SEAT та CUPRA Маркус Хаупт.

Агресивний дизайн від ABT

Щоб підігріти інтерес публіки, у Парижі презентували пакет доопрацювань від відомого німецького ательє ABT. Цей набір перетворює міський електрокар на справжнього вуличного бійця з яскраво вираженим спортивним характером.

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Дизайнери додали масивні передні та задні сплітери, а також аеродинамічні бічні спідниці, які візуально притискають машину до дороги. Образ доповнюють ексклюзивні 19-дюймові матові диски Sport Black Matt, фірмові логотипи з темного хрому та помітний спойлер на даху.

Замовити такий стайлінг можна буде вже з кінця листопада 2026 року через офіційний конфігуратор. Деталі виготовлятимуть вручну на фабриці CUPRA Racing, а встановлюватимуть їх безпосередньо перед видачею авто або в дилерських центрах.

Гоночні амбіції та звук майбутнього

Окрім цивільних машин, на стенді показали болід команди CUPRA KIRO для нового покоління гонок Formula E GEN4. Ця електрична ракета з силовою установкою від Porsche здатна досягати першої сотні менше ніж за 2 секунди та розганятися до 335 км/год.

Пілотуватиме новий болід британець Джейк Хьюз, який має за плечима два подіуми та чотири поул-позиції у серії. Він приєднається до Пепе Марті, який продовжив контракт після успішного дебютного сезону.

Також компанія розширює співпрацю з аудіогігантом Sennheiser, впроваджуючи систему об'ємного звучання AMBEO у моделі Tavascan, Formentor та Terramar. А зазирнути у завтрашній день бренду дозволяє концепт-кар Tindaya, створений навколо філософії максимальної концентрації на водієві.