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CUPRA показала в Парижі заряджений Raval від ABT та новий болід Formula E

CUPRA привезла на Паризький автосалон спецверсію свого найуспішнішого електрокара Raval із тюнінг-пакетом від ательє ABT та оновлену гоночну команду для Formula E. Завдяки шаленому попиту на новинку, компанія вже зібрала понад 50 тисяч замовлень, що вдвічі перевищило початкові очікування виробника.
CUPRA показала в Парижі заряджений Raval від ABT

ФОТО: CUPRA|

Що показала CUPRA на Моторшоу у Парижі?

Данило Северенчук
logo13 жовтня, 13:20
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Як повідомляє офіційний медіацентр бренду, виставка у столиці Франції стала майданчиком для демонстрації амбіцій компанії, яка інвестувала понад 3 мільярди євро в електрифікацію свого заводу в Марторелі. Саме там збирають міські електромобілі для всієї групи Volkswagen, і новий хетчбек став головним драйвером цього процесу.

Комерційний успіх моделі виявився безпрецедентним для іспанської марки. З моменту квітневої прем'єри клієнти замовили понад 50 тисяч машин, а майже 15 тисяч щасливчиків вже отримали свої ключі.

"Сьогодні ця модель стала найуспішнішим запуском в історії нашої компанії, перетворивши промислові досягнення на реальний комерційний імпульс", – генеральний директор SEAT та CUPRA Маркус Хаупт.

Агресивний дизайн від ABT

Щоб підігріти інтерес публіки, у Парижі презентували пакет доопрацювань від відомого німецького ательє ABT. Цей набір перетворює міський електрокар на справжнього вуличного бійця з яскраво вираженим спортивним характером.

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Дизайнери додали масивні передні та задні сплітери, а також аеродинамічні бічні спідниці, які візуально притискають машину до дороги. Образ доповнюють ексклюзивні 19-дюймові матові диски Sport Black Matt, фірмові логотипи з темного хрому та помітний спойлер на даху.

Замовити такий стайлінг можна буде вже з кінця листопада 2026 року через офіційний конфігуратор. Деталі виготовлятимуть вручну на фабриці CUPRA Racing, а встановлюватимуть їх безпосередньо перед видачею авто або в дилерських центрах.

Гоночні амбіції та звук майбутнього

Окрім цивільних машин, на стенді показали болід команди CUPRA KIRO для нового покоління гонок Formula E GEN4. Ця електрична ракета з силовою установкою від Porsche здатна досягати першої сотні менше ніж за 2 секунди та розганятися до 335 км/год.

Пілотуватиме новий болід британець Джейк Хьюз, який має за плечима два подіуми та чотири поул-позиції у серії. Він приєднається до Пепе Марті, який продовжив контракт після успішного дебютного сезону.

Також компанія розширює співпрацю з аудіогігантом Sennheiser, впроваджуючи систему об'ємного звучання AMBEO у моделі Tavascan, Formentor та Terramar. А зазирнути у завтрашній день бренду дозволяє концепт-кар Tindaya, створений навколо філософії максимальної концентрації на водієві.

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