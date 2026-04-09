CUPRA Raval: електричний бунтар за 26 000 євро, який чекають в Україні, представлений офіційно

З першого погляду CUPRA Raval вражає своїми пропорціями: при довжині 4046 мм він має мускулистий силует, “акулячий ніс” та матричну світлодіодну оптику, що автоматично адаптується до умов освітлення. Радикальний характер підкреслюють приховані підсвічені дверні ручки та логотип CUPRA, який світиться спереду і ззаду, зазначає Auto24.

Однією з головних рис став колір кузова Plasma Iridescent, що переливається від блакитного до рожево-червоного залежно від кута огляду. Також доступні ексклюзивні матові відтінки, такі як Marganese та Century Bronze.

Спортивна ДНК та відчуття картингу

CUPRA Raval побудований на модернізованій платформі MEB+ від Volkswagen Group. Завдяки спортивній підвісці DCC з 15 рівнями регулювання жорсткості та прогресивному рульовому керуванню, автомобіль забезпечує драйверський досвід, який інженери порівнюють із керуванням гоночним картингом.

Топова версія VZ видає потужність 166 кВт (226 к.с.) і здатна розігнатися до “сотні” всього за 6,8 секунди. Для максимального зчеплення в поворотах версія VZ оснащена електронним диференціалом обмеженого ковзання та ширшими 19-дюймовими шинами.

Інтер'єр як цифрова вітальня

Салон Raval – це синергія технологій та екологічності. Вперше в сегменті застосовано 3D-в'язання для оббивки сидінь та деталі приладової панелі, надруковані на 3D-принтері. Мультимедіа має 12,9-дюймовий екран, що працює на базі нової ОС Android, котра дозволяє використовувати сторонні додатки (Spotify, YouTube).

До списку оснащення також входить преміальна аудіосистема Sennheiser на 12 динаміків потужністю 475 Вт з технологією імерсивного звучання AMBEO, а також розумна система Smart Light Next Generation, що не лише створює атмосферу, а й візуально попереджає про небезпеку в “сліпих зонах”.

Продуктивність, запас ходу та зарядка

На вибір клієнтам запропоновано чотири конфігурації двигунів та акумуляторів:

Raval та Raval Plus: батарея LFP на 37 кВт-год для щоденних поїздок містом.

Endurance та VZ: батарея NMC PowerCo на 52 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 450 км.

Швидка зарядка постійним струмом дозволяє поповнити енергію з 10% до 80% всього за 23-24 хвилини. Крім того, технологія Vehicle-to-Load (V2L) перетворює автомобіль на мобільний павербанк, від якого можна заряджати ноутбук або електровелосипед.

Безпека та інтелектуальні помічники

CUPRA Raval оснащений системою Travel Assist, яка “навчилась” розпізнавати “лежачі поліцейські” та знаки “стоп”, автоматично регулюючи швидкість. Функція Remote Park Assist дозволяє власнику припаркувати авто за допомогою смартфона, знаходячись зовні. Особлива увага приділена захисту: система Pre-Crash готує салон до удару не лише спереду, а й з боків, натягуючи ремені та зачиняючи вікна.

Доступність та ціна

Виробництво моделі розпочнеться на заводі в Марторелі (Барселона). Офіційний старт продажів на європейському ринку заплановано на літо 2026 року. Початкова ціна базової версії CUPRA Raval становитиме близько 26 000 євро, що робить емоційну електричну мобільність доступнішою для широкої аудиторії.