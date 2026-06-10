CUPRA та ательє ABT представили ексклюзивний спортивний пакет для Formentor і Leon

Головна особливість нового пакету полягає в тому, що він дозволяє надати візуальних рис екстремальних гоночних модифікацій будь-якій версії автомобіля, незалежно від типу та потужності встановленого двигуна – від базових агрегатів на 110 кВт (150 к.с.) до топових силових установок.

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Елементи пакету виготовляються за суворими стандартами якості бренду та проходять повну заводську омологацію. Компоненти збираються вручну безпосередньо на потужностях спортивного підрозділу CUPRA Racing Factory, зазначає автовиробник. Клієнти зможуть замовити опцію з липня 2026 року як під час купівлі нового авто в конфігураторі, так і для дооснащення вже куплених машин через офіційну дилерську мережу.

CUPRA Leon: перенесення гоночного ДНК зі треку на звичайні дороги

Для сімейства CUPRA Leon, яке включає класичний п'ятидверний хетчбек та універсал Sportstourer, новий дизайнерський пакет пропонує стилістичні рішення, натхненні професійним гоночним болідом Leon VZ TCR. Нові елементи не лише змінюють зовнішній вигляд, а й оптимізують аеродинамічні показники кузова.

До складу комплекту для стандартних та спортивних версій VZ увійшли:

Передній спліттер оригінальної форми та рельєфні бічні спідниці (пороги), які візуально роблять профіль автомобіля нижчим і чіткішим;

Масивний спойлер на даху, спеціальні бічні закрилки та декоративні накладки на задні стійки;

Перероблений нижній задній дифузор з оригінальними боковими декоративними вставками та додатковим спліттером;

Ексклюзивні 19-дюймові легкосплавні диски Mistral або CUSTOM у матовому чорному спортивному кольорі.

Для найпотужніших модифікацій Leon VZ із двигунами на 221 кВт (300 к.с.), 239 кВт (325 к.с.) та 245 кВт (333 к.с.), а також для машин із преміальною гальмівною системою Akebono, диски комплектуються ширшими високопродуктивними покришками завширшки 245 мм. Фінальним штрихом ексклюзивної серії стали фірмові логотипи бренду, виконані у темному хромованому відтінку Dark Chrome, та фірмові написи німецького ательє на спойлері.

CUPRA Formentor: агресивний стиль флагмана для всієї лінійки кросоверів

Для популярного кросовера CUPRA Formentor новий пакет адаптує бунтарський та агресивний стиль флагманської модифікації VZ5, роблячи його доступним для масового покупця. Передня частина автомобіля після модернізації отримує гострий аеродинамічний спліттер та виразні текстурні рамки навколо передніх повітряних повітропроводів у бампері.

Уздовж кузова встановлюються унікальні захисні та декоративні молдинги на дверях, які створюють ефект заниженої спортивної посадки кросовера. Задня частина прикрашається фірмовим спойлером на даху, накладками на стійки та нижнім спліттером. На колесах встановлюються 19-дюймові диски CUSTOM у матовому чорному виконанні.

Особливе місце в лінійці посідає топовий варіант Formentor VZ5 з потужним 2,5-літровим двигуном TSI на 287 кВт (390 к.с.) та системою повного приводу 4DRIVE. З огляду на унікальну заводську конструкцію цієї моделі, передній та задній спліттери з пакету на неї не встановлюються, проте кросовер комплектується ексклюзивними 20-дюймовими колісними дисками VZ5 у глянцевому чорному кольорі.

Презентація на трасі Red Bull Ring та розвиток партнерства

Ексклюзивний пакет CUSTOM CUPRA by ABT став результатом багаторічної успішної інженерної співпраці двох брендів у сфері автомобільного спорту. Віцепрезидент із маркетингу та продажів компанії Свен Шувірт підкреслив, що цей крок надає водіям повну свободу самовираження та дозволяє створити безкомпромісний дизайн без прив'язки до технічних характеристик мотора.

Офіційне знайомство з новинкою організували на п'ятому щорічному фестивалі швидкості, який проходив з 10 по 13 червня 2026 року в Австрії. Захід зібрав близько 320 професійних учасників, серед яких були великі дилери бренду, лояльні клієнти, а також автомобільні журналісти та профільні медіа з Великої Британії, Іспанії, Італії, Австрії, Німеччини, Швейцарії та Чехії. У рамках динамічних тестів на треку було задіяно майже 40 високопродуктивних та електричних транспортних засобів іспанської марки, серед яких особливу увагу привертали оновлений Formentor VZ5 та новий повністю електричний хетчбек Raval.

Історія співпраці CUPRA та ABT Sportsline у автоспорті та серійних машинах