Даг ДеМуро продає свій легендарний Ford GT: ціна суперкара з пробігом захмарна

Як повідомляє видання Carscoops, торги проходять на власній платформі блогера Cars & Bids без резервної ціни. Аукціон завершується 17 жовтня, а поточна ставка вже сягнула позначки у 506 тисяч доларів, і експерти очікують її подальшого зростання.

Більшість власників подібних машин ховають їх у гаражах заради збереження вартості, але цей екземпляр – виняток. На одометрі Ford GT красується цифра у 45 800 миль (73 707 кілометрів), з яких близько 14 400 миль (23 175 км) наїздив особисто Даг ДеМуро.

Технічні нюанси та чесний стан

Суперкар пофарбований у колір Midnight Blue Metallic та зберіг свій оригінальний 5,4-літровий компресорний V8. З заводу цей двигун видавав 550 кінських сил, але зараз на ньому встановлено менший шків нагнітача для додаткової потужності. Уся тяга передається виключно на задні колеса через шестиступінчасту механічну коробку передач.

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Серед інших доробок – короткохідна куліса Ford Racing та магнітола Alpine, хоча оригінальні деталі віддають у комплекті з машиною. Звісно, активна експлуатація залишила свої сліди на кузові та в салоні. Продавець чесно вказує на відколи спереду, потертості на сидіннях, подряпини на ручці КПП та проблеми з лаком на одному з дисків.

Унікальна історія та причина продажу

Головна цінність цього лота полягає у його бездоганній паперовій історії. Автомобіль мав лише двох власників: у вересні 2018 року ДеМюро придбав його у свого колеги, автомобільного журналіста Карла Брауера, який володів машиною з моменту покупки в салоні.

Разом з авто покупець отримає заводську книгу збірки, оригінальний бланк замовлення та навіть блокнот, у якому перший власник фіксував кожну заправку з 2005 по 2018 рік. Блогер не планує назавжди прощатися з цією моделлю. Він пояснив, що продає поточну машину лише для того, щоб звільнити місце та кошти для пошуку ексклюзивнішої версії Heritage Edition.