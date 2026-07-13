Daimler Truck закликає ЄС переглянути норми щодо викидів CO₂: заплановане обернеться крахом автопрому

За словами головного менеджера концерну, найпершою перепоною для швидкого переходу на електричний транспорт залишається недостатньо розвинена зарядна та воднева інфраструктура.

Про це повідомляють handelsblatt.com, sueddeutsche.de та інші видання, цитуючи керівницю щодо названої "найбільшої проблеми".

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Інфраструктура стримує попит

За словами Редстрем, транспортні компанії загалом готові переходити на нові технології, однак їх стримує відсутність достатньої кількості зарядних і водневих станцій, особливо на основних міжнародних транспортних маршрутах. Для перевізників, які працюють на далекі відстані, ключовими залишаються запас ходу, час заряджання та доступність інфраструктури.

Таким чином амбітні цілі можуть виявитися недосяжними. У Daimler Truck наголошують, що чинні вимоги ЄС передбачають суттєве скорочення викидів від нових важких вантажівок до 2030 року. Для виконання цих цілей частка електричних і водневих моделей на ринку має зрости у кілька разів.

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Водночас сьогодні продажі вантажівок із нульовими викидами залишаються відносно невеликими.

Вирішальне значення має економіка

У компанії також наголошують, що не менш важливим фактором є економіка експлуатації. Більшість перевізників працює з невеликою рентабельністю, тому оцінює повну вартість володіння технікою.

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На рішення про купівлю електровантажівок впливають ціни на електроенергію та дизельне пальне, державні програми підтримки, а також правила оплати за користування дорогами.

"Проблема полягає в тому, що у 2025 році лише два відсотки всіх важких вантажівок у Європі були електричними. Збільшення з двох відсотків у 2025 році до 35 відсотків у 2030 році є дійсно великим викликом, - зазначає Карін Редстрем

Daimler Truck пропонує скоригувати підхід

Компанія вважає, що темпи посилення екологічних вимог мають відповідати реальному розвитку інфраструктури. Daimler Truck пропонує регулярно оцінювати ситуацію на ринку та за потреби коригувати графік досягнення кліматичних цілей.

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При цьому виробник підкреслює, що не виступає проти декарбонізації транспорту, а лише закликає враховувати реальні можливості ринку. Інакше автовиробники ризикують зіткнутися зі значними штрафами, що може негативно позначитися на інвестиціях, конкурентоспроможності та виробництві комерційної техніки в Європі.