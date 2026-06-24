Данія міняє армійські "бобіки" на нові Mercedes G-Class: замовлення передбачає шість версій

Передача відбулася приблизно через рік після підписання контракту на постачання машин. У червні 2025 року було укладено угоду з данським дилером Mercedes-Benz Ejner Hessel A/S на постачання до 1000 автомобілів серії G350.

Як зазначає FMI, першими одержувачами нових машин стало Командування з питань утримання місцевості (ETK). Техніка забезпечуватиме підтримку стрільбищ та використовуватимуться для обслуговування земель та об'єктів відомства тощо.

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Наступник легендарного армійського позашляховика

Mercedes-Benz G350 серії 464 є найновішою версією автомобіля, який майже 40 років використовується у Збройних силах Данії як основний легкий позашляховик.

Нові машини поступово замінюватимуть наявний парк техніки, забезпечуючи вищу продуктивність, покращений комфорт та ефективність експлуатації, зберігаючи при цьому добре знайому військовим платформу.

Фінансування закупівлі здійснюється коштом Данського "Фонду прискорення" Міністерства оборони та програми "Реконструкція оборонної бази", започаткованої у 2023 році. За умовами контракту на постачальника покладено технічне обслуговування та сервісну підтримку машин упродовж 28 років.

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Шість модифікацій для різних підрозділів

Контракт передбачає постачання шести варіантів G350:

версія для Територіального командування для обслуговування полігонів і навчальних центрів;

універсальна багатоцільова модифікація для Сухопутних військ;

армійський варіант із кільцевим кріпленням для легкого кулемета;

спеціальна версія для Данської національної гвардії з кулеметною установкою;

модифікація для аварійно-рятувальних підрозділів ВПС Данії;

версія для військової поліції, яка замінить зношені службові автомобілі.

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Відвантаження до 2029 року

За планами Міністерства оборони Данії, постачання нових Mercedes G350 триватимуть до 2029 року. Щороку військові отримуватимуть від 200 до 300 автомобілів.