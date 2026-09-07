Давно обіцяні самохідки RCH 155 нарешті працюють на фронті і мають схвальні відгуки

Збройні сили України отримали найсучасніші німецькі колісні гаубиці згаданої моделі із великої законтрактованої урядом ФРН партії самохідних артустановок. Ця артилерійська система здатна вести високоточний вогонь безпосередньо під час руху та уражати цілі на відстані до 70 кілометрів.

Про новинку в артилерійському парку армійських підрозділів України повідомив ресурс deaidua.org/news/de.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На нову RCH 155 рекламації не надходили

За даними експертів, українські артилеристи вже експлуатують нову техніку в бойових умовах, демонструючи влучання з першого ж пострілу на дистанції 40 кілометрів. Це той показник, який радянські артилерійські системи та більшість західних аналогів перевищити не здатні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Пісторіус під час передачі Україні ще першого RCH 155. Фото: Том Тварді, Bundeswehr

"Кілька тижнів потому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також натякнув на завершення постачання під час візиту до KNDS Germany. У короткій заяві він зазначив, що колісна гаубиця була дуже добре сприйнята в Україні, – зазначає згадане видання у своїй публікації.

Вогонь на ходу та автоматизований модуль: у чому технологічна перевага

Гаубиця RCH 155 наразі вважається найсучаснішою самохідною артилерійською установкою у світі. Вона поєднує випробуваний і повністю автоматизований безекіпажний артилерійський модуль із гарматою 155 міліметрів довжиною 52 калібри та високомобільне броньоване шасі GTK Boxer.

Боєкомплект колісної САУ становить 30 снарядів та 144 модульні порохові заряди. Залежно від типу боєприпасів установка здатна працювати на відстані до 70 кілометрів, забезпечуючи високу щільність та точність вогню.



Артилерійська система RCH 155 під час презентації веде вогонь на ураження умовних цілей. Фото: KNDS Germany

Головною технологічною інновацією RCH 155 є можливість ведення вогню під час руху на швидкості до 30 кілометрів на годину на відповідній місцевості. Ця властивість дозволяє мінімізувати загрозу контрбатарейного удару ворога та атак FPV-дронів під час розгортання на позиції.

Загалом уряд Німеччини профінансував виготовлення 54 одиниць RCH 155 для ЗСУ трьома траншами по 18 систем. Загальна вартість оборонного замовлення, виконуваного компанією KNDS Germany, становить 890 мільйонів євро.

Тривалий шлях до фронту та інтеграція в українські системи

Перші зобов'язання щодо передачі цих новітніх артсистем Німеччина взяла на себе ще у вересні 2022 року. Однак графіки постачання неодноразово зміщувалися через складність виробничого циклу, випробування техніки та внесення конструктивних змін.

Затримки також були пов'язані з необхідністю інтеграції системи у вітчизняну цифрову систему бойового управління ЗСУ. До березня 2026 року понад 600 українських військовослужбовців пройшли комплексне навчання за різними програмами підготовки для експлуатації та обслуговування GTK Boxer на базі Бундесверу та навчальних потужностей KNDS Germany.