Де далекобійник з Волині по дорозі до Польщі сховав в кабіні пасажира

Інцидент стався торік. Волинський далекобійник 17 жовтня 2025 року прибув на пункт пропуску "Ягодин". Про це йдеться у короткому повідомленні інформаційного агентства "Волинські новини".

За встановленою процедурою Іван С. поставив магістральний тягач MAN TGX в зону огляду та контролю, приготував документи на техніку, вантаж та власну особу для перевірки. При цьому він заявив, що нічого протизаконного не везе.

Схованка так собі

Про схованого у спальному відсіку чоловіка водій мовчав, сподіваючись на поверхневий огляд. Перед пунктом пропуску він втиснув свого пасажира за спальне ліжко, підтягнувши догори полицю та найщільніше притягнувши її ременями до задньої стінки кабіни.

У тій ніші було тісно до неможливого, але кращого схову не було. В зоні прикордонного та митного контролю водій наказав клієнту не рухатися, мовчати. Особливо під час перевірки документів та огляду.

Койко-місце довелося звільнити

Однак піднята полиця спальника все-таки увагу інспектора прикордонної служби привернула. Ймовірно, в око впало те, що була не сповна підтягнута догори й там лишалося місце для чогось чи когось.

Кабіна простора, але "фокус зі схованкою" не вдався: намагання нелегального перетину кордону припинили прикордонники. Фото: прокуратура Волині

Виявленого "туриста", якого нелегально Іван С. намагався переправити через кордон до Польщі, зі схованки витягли. Яке покарання йому вчинили не повідомляється, а ось про водія відомо з ухвали суду.

Водій відбувся переляком

До водія застосували статтю 332 Кримінального кодексу України, кваліфікувавши його дії як незаконне переправлення осіб через державний кордон.

За ухвалою Любомльського районного суду він визнаний винним, але дуже суворого покарання уникнув. Законні підстави для цього були.

Що суд взяв до уваги

Факторів пом'якшення вини було кілька. По-перше, обвинувачений уклав угоду з прокуратурою про визнання винуватості. По-друге, його вперше притягували до криміналу і він має на утриманні двох дітей.

Був і третій вагомий фактор: Іван С долучається до збору коштів на користь ЗСУ, що також позитивно характеризує його саме з цього боку.

Магістральний тягач MAN TGX 18.510 4x2 з тривісним напівпричепом став фігурантом кримінальної справи. Фото: прокуратура Волині



Враховуючи ці та інші обставини, суддя Любомльського районного суду призначив Іванові С. штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Покарання також суворе, вдарить по сімейному бюджету.

Однак це значно краще від ув'язнення, оскільки за подібне порушення у цій частині статті передбачено ще й покарання у вигляді "позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".

Навіть це покарання стане водієві наукою: праця на державну скарбницю упродовж місяця по кишені вдарить відчутно.