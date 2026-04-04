Де і як виробляють позашляховики Mercedes-Benz: завод, який зробив 5 мільйонів SUV для всього світу та України

Завод Mercedes в Алабамі став рекордсменом: 5 млн кросоверів
Завод Mercedes-Benz у місті Таскалуса (штат Алабама, США) відзначив важливий виробничий рубіж — з конвеєра підприємства зійшло вже 5 мільйонів кросоверів та позашляховиків. Про це повідомляє пресслужба Mercedes-Benz.
30 років історії і ставка на SUV
Підприємство працює вже майже три десятиліття і стало справжнім центром виробництва SUV для бренду.
Саме тут у 1997 році почалося виробництво першого покоління M-Class — моделі, яка фактично відкрила для Mercedes сегмент сучасних преміальних кросоверів.
Сьогодні на заводі працює близько 5800 співробітників, які забезпечують глобальні стандарти якості, безпеки та інновацій.
Які моделі виробляють зараз
На майданчику в Таскалусі збирають одразу кілька ключових моделей бренду.
Серед них — GLE, GLS та GLE Coupé, включно з потужними версіями Mercedes-AMG. Також тут виробляють розкішний Mercedes-Maybach GLS.
Окремий напрямок — електромобілі. Завод вже випускає EQE SUV, EQS SUV і навіть флагманський Mercedes-Maybach EQS SUV.
У перспективі модельний ряд розшириться: найближчими роками тут планують налагодити виробництво GLC.
Важливий експортний хаб
Завод у США має не лише виробниче, а й стратегічне значення для Mercedes-Benz.
Близько 60% усіх зібраних тут автомобілів експортуються на світові ринки. Це робить підприємство одним із найбільших експортерів автомобілів у США.
Фактично мова йде про глобальний хаб, який забезпечує SUV для різних регіонів світу.
Що це означає
Таскалуса залишається ключовим центром для виробництва SUV Mercedes-Benz, включно з електричними моделями.
Розширення виробництва та запуск нових моделей свідчать про зростання попиту на кросовери та електромобілі, а також про стратегічну роль американського заводу у глобальній структурі бренду.