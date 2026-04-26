Де у Європі за перевищення швидкості під водою всього на один кілометр водія дошкульно штрафують

Загалом цей тунель рекордсмен не стільки за довжиною, глибиною, скільки за складністю побудови. Його відкрили у 2019 році, за сім років будівництва з’єднавши регіони країни без потреби у поромах.

Як пише Autoviny, через надзвичайно твердий граніт інженери відмовилися від тунелепрохідницьких машин і застосували класичний метод підривів. За час будівництва провели близько 15 тисяч вибухів. Роботи вели одночасно з обох боків фіорду, а точність стикування вимірювалася сантиметрами.

Читайте також Палаючий автовоз промчав 6 км тунелем: фото

Спуск, що провокує порушення

В’їзд у тунель поблизу Ставангер починається з крутого спуску під кутом 9%. Це створює відчутне навантаження на водія і часто провокує перевищення швидкості. Обмеження тут – 80 км/год.

Освітлення продумане так, щоб зменшити втому, адже монотонність довгих тунелів може викликати мікросон.

Попри довжину, у тунелі встановлено лише дві камери - на в’їзді та виїзді. Вони обчислюють середню швидкість руху.

Кожен коридор має по дві смуги руху з дозволеною швидкістю руху 80 км/год.

У Норвегії діє невелика технічна похибка (близько 3 км/год), але навіть після її врахування перевищення на 1 км/год уже фіксується як порушення.

Читайте також Автомобілі та потяги поїдуть під Балтійським морем

Скільки це коштує

Система штрафів у Норвегії – одна з найсуворіших у Європі:

мінімальне перевищення (1–5 км/год) – від ~110 євро (5,6 тис. грн);

значні порушення – до 1500 євро (77,3 тис. грн).

Фактично це означає: якщо після корекції швидкість становить 81 км/год – штраф неминучий.

Читайте також Чехи почали копати тунель, що веде до Польщі

Що далі

Норвегія вже будує новий мегапроєкт – Rogfast. Його довжина сягне 26,7 км, а глибина – майже 400 метрів. Відкриття заплановане на 2033 рік.

Рюфюльський тунель у товщі стародавніх кристалічних порід переважно габрового складу має доволі круті спуски й підйоми, вигини.

Поки ж саме Ryfylketunnelen залишається рекордсменом і водночас нагадуванням: у таких місцях дисципліна за кермом – не формальність, а питання безпеки та грошей.