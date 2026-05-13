Дебютувала нова Toyota bZ4X Touring: електричний кросовер для активного відпочинку та великих подорожей

Ключовою відмінністю версії Touring є збільшена довжина кузова. Задня частина автомобіля подовжена на 140 мм порівняно зі стандартним bZ4X, що дозволило збільшити об'єм багажного відділення майже на 50%. Тепер він становить 669 літрів, що є одним із найкращих показників у сегменті. При складених задніх сидіннях корисний об'єм зростає до 1718 літрів.

Дизайнери також подбали про зручність пасажирів другого ряду: завдяки зміненій лінії даху, яка більше не спадає різко донизу, над головами з'явилося більше вільного простору. Додатково автомобіль оснащений міцними рейлінгами на даху, здатними витримувати до 80 кг вантажу, зазначає Auto24, посилаючись на дані Toyota.

Дизайн та захист для пригод

Зовнішність bZ4X Touring стала більш агресивною та функціональною. Модель отримала нові бампери, захисні пластини спереду та ззаду, а також текстуровані накладки на колісні арки. Автомобіль комплектується 18- або 20-дюймовими легкосплавними дисками в матовому чорному виконанні.

В інтер'єрі з'явився новий ексклюзивний колір “City Moss”, що підкреслює “позашляховий” статус моделі. Центральне місце в кабіні займає 14-дюймовий мультимедійний екран, а цифрова панель приладів винесена вище рівня керма для кращого огляду.

Потужність та зарядка за будь-яких умов

Toyota bZ4X Touring пропонується у двох версіях, обидві з батареєю ємністю 74,7 кВт-год:

FWD (передній привід) : потужність 165 кВт (224 к.с.), запас ходу до 591 км.

: потужність 165 кВт (224 к.с.), запас ходу до 591 км. AWD (повний привід): сумарна потужність 280 кВт (380 к.с.), що робить його найпотужнішим електромобілем марки поза спортивною лінійкою GR. Запас ходу – до 528 км.

Завдяки вдосконаленій системі попереднього підігріву батареї, автомобіль підтримує швидку зарядку навіть при екстремальних температурах до -20°C. Зарядка з 10% до 80% займає близько 28-30 хвилин при використанні термінала потужністю 150 кВт. Також бренд пропонує унікальну програму гарантії на батарею: збереження 70% ємності протягом 10 років або одного мільйона кілометрів пробігу.

Справжній позашляховий потенціал

Версія з повним приводом оснащена інтелектуальними системами X-MODE та Grip Control, які дозволяють впевнено долати бруд, сніг та складне бездоріжжя. Автомобіль здатний долати брід глибиною до 500 мм. Крім того, версія AWD може буксирувати причіп вагою до 1500 кг.

Ринкова стратегія Toyota та зміна неймінгу

Вихід версії Touring відбувається на тлі активного перегляду маркетингової політики бренду, зокрема рішення Toyota змінити назву кросовера bZ4X на лаконічне bZ на ринку США. До ребрендингу компанію спонукали покупці – вони скаржились, що назву авто занадто складно вимовляти. Цікаво те, що в Європі та на інших ринках модель продовжує пропонуватись як bZ4x й навіть отримала оновлення.