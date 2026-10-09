Дебютував абсолютно новий електричний Volkswagen ID Tiguan: радикальні зміни, 600 км запасу ходу та адекватний прайс

Як повідомляє Volkswagen, серійне виробництво та продажі нового електромобіля стартують на початку 2027 року. Ця модель випускатиметься на заводі в Емдені паралельно зі звичайним Tiguan, створюючи один із найсильніших дуетів у сегменті SUV на європейському ринку.

"Tiguan є нашою найпопулярнішою моделлю у світі, а ID.4 та ID.5 входять до числа найуспішніших електрокарів", – Томас Шефер, генеральний директор бренду. За його словами, нова машина поєднує ці дві історії успіху, пропонуючи впевнений дизайн та інтуїтивно зрозуміле керування.

Три версії та вражаюча тяга

Кросовер побудований на модернізованій платформі MEB+ і буде доступний у трьох варіантах потужності. Базова задньопривідна версія отримає двигун на 190 кінських сил та батарею ємністю 58 кВт-год. Для тих, кому потрібно більше динаміки, запропонують задньопривідну модифікацію на 286 сил із більшим акумулятором на 77 кВт-год.

Топовим стане повнопривідний варіант 4MOTION, який видає 299 кінських сил і також оснащується 77-кіловатною батареєю. Залежно від конфігурації, максимальний запас ходу за циклом WLTP сягатиме 600 кілометрів. Крім того, електромобіль зможе тягнути причіп масою до двох тонн, що робить його максимально практичним для сімейних подорожей.

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Розумний салон та повернення кнопок

Інтер'єр автомобіля зазнав кардинальних змін, адже розробники прислухалися до критики попередніх моделей. Головною новацією стала поява окремого 12-дюймового дисплея для переднього пасажира, який має спеціальний режим приватності, щоб не відвертати увагу водія під час руху.

Компанія нарешті відмовилася від незручних сенсорів на користь класичної ергономіки. Керування клімат-контролем тепер здійснюється через блок фізичних кнопок на центральній консолі, а на багатофункціональне кермо повернулися звичні аналогові перемикачі.

Цікавою фішкою для фанатів марки стали нові ретро-дисплеї на цифровій панелі приладів. Водій може обрати класичні синьо-червоні шкали в стилі Golf IV або віртуальні гаражі з легендарними моделями минулого, такими як оригінальний Beetle чи перший Tiguan.

Комплектації та старт продажів

Новинка пропонує багато корисного простору: об'єм основного багажника становить 534 літри, а під капотом з'явився додатковий 32-літровий відсік для зарядних кабелів. Також авто підтримує функцію Vehicle-to-Load, що дозволяє живити зовнішні електроприлади прямо від батареї машини.

Покупцям запропонують чотири рівні оснащення: Trend, Life, Style та спортивний R-Line. Попередні продажі моделі в Німеччині та інших країнах Європи стартують 13 жовтня за ціною від 42 695 євро.