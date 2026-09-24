Дебютував Bentley Torcal: електричний SUV отримав 888 "коней" та запас ходу до 600 кілометрів

Новинка позиціонується як великий розкішний SUV із запасом ходу до 600 кілометрів за циклом WLTP. На старті модель буде доступна у двох версіях: базовій Torcal та спортивнішій Torcal S.

Електромобіль із 888 кінськими силами

Bentley Torcal оснащений двома синхронними електродвигунами з постійними магнітами. Передній мотор працює з відкритим диференціалом, а задній отримав блокування з багатодисковими муфтами на кожному з виходів. У найпотужнішій версії Torcal S система розвиває до 888 кінських сил, а крутний момент становить 1350 Нм. З Launch Control автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

Базова версія Torcal має 821 "конячку" та 1194 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає 3,4 секунди, максимальна швидкість становить 250 км/год. Тягова батарея складається зі 192 літій-іонних комірок, з'єднаних послідовно. Робоча напруга системи становить 800 В, а корисна ємність акумулятора – 113 кВт-год. На батарею поширюється гарантія на 10 років або 160 934 км.

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Запас ходу та швидка зарядка

За даними Bentley, Torcal здатен проїхати до 600 км без підзарядки за циклом WLTP. Електромобіль підтримує заряджання потужністю до 400 кВт. Від 10 до 80% батарею можна зарядити приблизно за 16–20 хвилин залежно від умов. За 7 хвилин швидкої зарядки можна отримати близько 161 кілометр додаткового запасу ходу.

Найскладніше шасі в історії Bentley

Torcal отримав повністю активну підвіску, яка вперше використовується на автомобілях Bentley. Вона працює разом з адаптивними амортизаторами з двома клапанами.

Кожен амортизатор може незалежно та практично миттєво змінювати положення, реагуючи на стан дороги та дії водія. Такий підхід дозволив відмовитися від традиційних стабілізаторів поперечної стійкості, оскільки реактивні амортизатори самостійно контролюють крен кузова.

Стандартним оснащенням також є повнокероване шасі. Задні колеса можуть повертатися на кут до 5 градусів, завдяки чому діаметр розвороту автомобіля становить 11,1 метра. Для гальмування використовуються 420-міліметрові передні та 370-міліметрові задні чавунні диски. За доплату доступна карбон-керамічна система з передніми дисками діаметром 440 мм і задніми на 410 міліметрів.

П'ятиметровий SUV із просторим салоном

Довжина Bentley Torcal становить близько 5 метрів. При цьому компанія називає модель найкоротшим чотиридверним автомобілем у своїй лінійці. Об'єм багажника становить 460 літрів, а спереду передбачено додатковий 90-літровий багажний простір. Задній диван розрахований на трьох пасажирів і вперше для Bentley отримав електричне складання.

Передні сидіння мають 16 напрямків регулювання, підігрів, вентиляцію, регульовану бічну підтримку та функцію масажу. За доплату доступні системи Postural Adjust і Smart Seat Climate, які автоматично змінюють форму сидіння та налаштовують температуру залежно від потреб пасажира. Для автомобіля також передбачена спеціальна Wellness Seat Specification. У цьому випадку масажна функція охоплює не лише спину та плечі, а й ноги.

Новий дизайн Bentley

Torcal створювався за новою дизайнерською концепцією Bentley. Кузов отримав довгу колісну базу, короткі звиси та високу передню частину, що має підкреслювати характерні для марки пропорції. У передній частині використано підсвічену ромбоподібну решітку радіатора. Її графіка перегукується з моделями Bentley минулих років, зокрема Continental T.

Кузов має мінімум зайвих ліній, а основний акцент зроблено на об'ємних поверхнях та масивних задніх крилах. У Bentley називають цю особливість "resting beast" – візуально автомобіль має виглядати так, ніби приховує значний запас сили. Torcal також став першою моделлю Bentley з оновленою емблемою бренду, яку компанія представила минулого року. На старті запропонують п'ять дизайнів колісних дисків. Базовий Torcal отримує 21-дюймові колеса, тоді як Torcal S комплектується 22-дюймовими дисками.

Салон із новими матеріалами

У салоні Bentley поєднала традиційні матеріали з новими рішеннями. Серед них шкіра, вовна, дерев'яний шпон та алюміній. Окрему увагу приділили використанню вовни Merino. Разом із британською компанією Fox Brothers Bentley розробила автомобільну тканину зі 100% вовни Merino. Вона стала першою автомобільною вовняною тканиною, яка отримала сертифікацію Responsible Wool Standard.

Ще одним новим матеріалом є обробка Ombré Walnut by Mulliner. Вона створюється з до 1000 окремих шарів відповідально заготовлених обрізків горіхового дерева та переробленого паперу. Для оздоблення салону також доступна алюмінієва поверхня Sunburst Aluminium, натхненна обробкою металевих панелей класичних Bentley.

Загалом покупцям запропонують 15 відтінків шкіри, 15 варіантів Dinamica, п'ять кольорів вовни, шість варіантів дерев'яного шпону та шість лакованих оздоблень Piano.

Bentley створила штучний звук для електромобіля

Оскільки електрична силова установка не має традиційного звуку двигуна внутрішнього згоряння, Bentley розробила для Torcal власну звукову систему Dynamic Symphony. Її створили за допомогою реальних музичних інструментів, зокрема барабанів, альта та бас-гітари. За основу взяли ритм роботи легендарного бензинового V8 Bentley об'ємом 6,75 літра.

Звук змінюється залежно від запиту на крутний момент і швидкості автомобіля. У спортивному режимі його гучність збільшується, а водій може повністю вимкнути систему. Навіть звук покажчиків повороту має нестандартне походження: для нього використали запис удару молотка по шкірі в оббивному цеху Bentley.

Асистенти та цифрові технології

Bentley Torcal отримав комплекс систем допомоги водієві, які використовують 25 радарів, сенсорів і камер. Автомобіль може самостійно реагувати на перешкоди на вузьких дорогах, визначаючи можливість повернутися до попередньо розпізнаної точки та звільнити проїзд.

Також доступні асистенти паркування, системи для маневрування з причепом, дистанційне паркування через мобільний застосунок та функція запам'ятовування окремих паркувальних маневрів. Чотири двері оснащені електроприводом і можуть автоматично відчинятися та зачинятися. Наприклад, пасажир може ініціювати закриття дверей після пристібання ременя безпеки.

У салоні встановлені вигнуті OLED-дисплеї. Система розпізнавання обличчя визначає водія та автоматично завантажує його персональні налаштування. Також передбачений проєкційний дисплей із доповненою реальністю, який виводить навігаційні підказки та інформацію від систем допомоги безпосередньо в поле зору водія.

Версію Torcal S можна відрізнити за чорним зовнішнім декором і корпусами дзеркал, затемненими задніми ліхтарями, спортивними порогами, дифузором та червоними гальмівними супортами. Також передбачені спеціальні емблеми S, спортивні педалі та оздоблення салону Piano Black.