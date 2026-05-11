Китайське Porsche за 30 тисяч доларів: дебютував MG 07

Візуальна подібність MG 07 до німецького електрокара Porsche Taycan є очевидною, зазначає Carscoops. Китайська модель отримала С-подібні фари, опуклий капот та плавні лінії профілю, що переходять у довгий вигнутий дах. Нижній повітрозабірник оснащений активною решіткою заслінки, а дверні ручки виконані у стилі, характерному для люксових спортивних седанів.

Попри бюджетне позиціонування, над лобовим склом MG 07 встановлено LiDAR, що свідчить про серйозні амбіції у сфері автономного керування. Задня частина авто також наслідує спортивні канони, хоча має більш масивні форми порівняно з Porsche Taycan.

Платформа та інтелектуальні системи

Модель побудована на платформі NEV наступного покоління від концерну SAIC. MG 07 вийде на ринок як у повністю електричних версіях, так і у варіантах із плагін-гібридними силовими агрегатами (PHEV). Максимальні комплектації автомобіля будуть оснащені передовою системою автономного водіння Momenta R7.

Розробники заявляють, що вона не просто імітує дії людини, а володіє “прогнозним мисленням”, що дозволяє здійснювати проактивні захисні маневри. Функція Urban Navigate забезпечить повний цикл поїздки у майже повністю автоматичному режимі. Під час роботи автопілота автомобіль використовуватиме спеціальне бірюзове підсвічування для інформування оточуючих.

Цінова стратегія

Головним козирем MG 07 стане його вартість. За попередніми даними, базова ціна моделі в Китаї складе менше 29 410 доларів (близько 200 000 юанів), що ставить її в один ряд із популярною Toyota Corolla за рівнем доступності. Навіть версії з максимальним набором автономних технологій коштуватимуть приблизно 44 112 доларів, що все одно вдвічі дешевше за початкові комплектації європейських конкурентів.

