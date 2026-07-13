Denza дебютує в Європі з новим рамним гібридним позашляховиком BAO 5: в чому його особливість

Віцепрезидентка BYD Стелла Лі висловила впевненість у комерційному успіху моделі в Європі, підкресливши, що BAO 5 пропонує безкомпромісне поєднання високої прохідності рамного автомобіля, передових екологічних технологій та преміального рівня комфорту в салоні. Гібридна архітектура орієнтована як на міських жителів, які можуть здійснювати щоденні поїздки суто на електротязі, так і на прихильників далеких подорожей.

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Брутальний дизайн та оптимізовані габарити для міста й бездоріжжя

Зовнішній вигляд Denza BAO 5 поєднує в собі класичний незграбний силует традиційних позашляховиків та сучасні елементи стилю. Чіткі лінії кузова, вертикальні стійки та виразна решітка радіатора формують потужний образ.

Передня частина прикрашена оригінальною світлодіодною оптикою у формі зоряних кілець, яка обрамляє фірмовий логотип марки. Контрастна захисна пластина вказують на готовність автомобіля до суворих експлуатаційних умов. Залежно від комплектації габарити автомобіля становлять:

Довжина – 4888 мм (для версії Elegance) або 4921 мм (у виконанні Ultimate).

Ширина – 1970 мм.

Висота – 1920 мм (Elegance) або 1930 мм (Ultimate).

Колісна база – 2800 мм.

Збоку автомобіль виділяється вираженими квадратними колісними арками, потужними передніми стійками та стандартними алюмінієвими рейлінгами на даху. На задніх дверях із доводчиком встановлено повнорозмірне запасне колесо, а з боків розташовані масивні блоки ліхтарів. Для полегшення посадки в салон передбачені бічні підніжки, які у флагманській версії отримали електричний привід.

Інноваційна гібридна платформа та динамічні показники

В основі BAO 5 лежить перша у світі спеціалізована гібридна архітектура для бездоріжжя DMO (Dual Mode Off-road). Вона базується на міцній рамній конструкції, в яку за технологією Cell-to-Chassis інтегровано батарею. Силова установка складається з поздовжньо розташованого 1,5-літрового чотирициліндрового бензинового турбодвигуна та двох електромоторів.

Бензиновий двигун розвиває 150 к.с. і 240 Нм крутного моменту, проте його головне завдання полягає виключно у генерації електроенергії для батареї та живлення електричних двигунів. Передній електромотор видає 272 к.с., а задній – 388 к.с. Водночас сумарна потужність системи становить 544 к.с., а піковий крутний момент досягає 760 Нм.

Задній електричний вузол додатково оптимізований для офф-роуду і здатний забезпечувати до 8000 Нм крутного моменту на колесах. Ці показники дозволяють п'ятимісному позашляховику розганятися від 0 до 100 км/год за 4,8 секунди у версії Elegance та за 5,0 секунд у модифікації Ultimate.

Проте, максимальна швидкість автомобіля обмежена на позначці 180 км/год. Система DMO оснащена переднім і заднім інтелектуальними електронними блокуваннями диференціалів, а також центральним енергетичним замком, який розподіляє тягу між осями у 30 разів швидше за механічні аналоги. Попри великі габарити, радіус розвороту автомобіля становить усього 5,9 метра.

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Інтелектуальна гідравлічна підвіска та прохідність

Обидві версії оснащені незалежною двоважільною підвіскою спереду і ззаду. Модифікація Ultimate додатково оснащується адаптивною гідравлічною системою контролю кузова DiSus-P. Вона безперервно аналізує дані з понад 20 сенсорів (положення педалей, кут повороту керма, швидкість, тиск і температуру в системі) для миттєвого коригування жорсткості амортизаторів, зменшуючи крени в поворотах і поздовжнє розгойдування. Можливості системи DiSus-P вражають:

Двоступінчасте регулювання жорсткості шасі, яке знижує силу удару при пробитті підвіски на 50% і витримує падіння автомобіля з висоти до 1,5 метра.

Зміна дорожнього просвіту в діапазоні 140 мм (збільшення на 90 мм та зниження на 50 мм).

Максимальний кліренс досягає 310 мм.

Кут в'їзду становить 39°, а кут з'їзду – 34°.

Функція автоматичного вирівнювання кузова в один дотик для зручної парковки на нерівній поверхні під час кемпінгу.

Запас ходу, показники ефективності та швидкість зарядки

Позашляховик укомплектований літій-залізо-фосфатним (LFP) акумулятором Blade другого покоління ємністю 31,8 кВт-год. Виключно на електричній тязі автомобіль здатний подолати до 90 кілометрів за циклом WLTP.

При повністю заправленому паливному баку та стовідсотковому заряді батареї комбінований запас ходу становить 835 кілометрів. Заявлена вироюником середня витрата палива у гібридному режимі – всього 4,2 л/100 км. Позашляховик також здатний буксирувати причепи вагою до 2500 кг.

Для зарядки акумулятора передбачено кілька варіантів. Стандартний бортовий пристрій змінного струму потужністю 11 кВт дозволяє повністю зарядити батарею від 15% до 100% за 3 години. При використанні швидкісних станцій постійного струму потужністю від 100 кВт процес заповнення енергії з 30% до 80% займає 16 хвилин.

Цифрові технології салону та преміальний рівень комфорту

Внутрішній простір BAO 5 відрізняється ергономічною передньою панеллю з великими поручнями та масивними фізичними кнопками на центральній консолі, якими зручно користуватися навіть у рукавичках. Салон пропонує великий запас простору для пасажирів, що доповнений панорамним люком. Об'єм багажника становить 475 літрів, а при складанні заднього ряду сидінь корисний простір збільшується до 1069 літрів.

Для водія та переднього пасажира доступно одразу чотири цифрові зони: 12,3-дюймовий екран віртуальної приладової панелі, проєкційний дисплей на лобове скло, центральний 15,6-дюймовий сенсорний монітор мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google та окремий широкоформатний мультимедійний дисплей для переднього пасажира.

Аудіосистема розроблена французькою компанією Devialet і має 18 динаміків (16 у версії Elegance), включаючи окремі блоки в підголівниках крісел. Передні сидіння оснащені електричним регулюванням, чотиристоронньою підтримкою попереку та 10-точковою функцією масажу. Переднє пасажирське крісло можна повністю розкласти, створивши спальну зону або підставку для ніг пасажира ззаду. Салон оздоблений високоякісною шкірою, а у виконанні Ultimate використовується преміальна шкіра Nappa.

В підлокітник інтегровано бокс об'ємом 4,5 літра з функцією підігріву та охолодження, який вміщує до восьми банок напоїв і підтримує дистанційне керування через мобільний додаток. Він також дозволяє використовувати смартфон як цифровий ключ, а вбудований чіп NFC працює навіть за відсутності мобільної мережі чи при розрядженому телефоні.

Комплектації, безпека кузова та старт продажів в Європі

Система безпеки автомобіля базується на надміцному каркасі кузова, який на 96% складається з високоміцних марок сталі. Дах здатний витримувати статичне навантаження до 12 тонн. До базового оснащення входять 11 подушок безпеки. Комплекс електронних асистентів має адаптивний круїз-контроль, систему моніторингу мертвих зон, камери кругового огляду на 360 градусів, систему утримання у смузі руху та помічник спуску з гори. Модель пропонується у двох фіксованих комплектаціях:

Elegance має 18-дюймові диски, підігрів та вентиляція передніх крісел, підігрів керма та задніх сидінь, аудіосистема Devialet на 16 динаміків, бездротова зарядка для смартфона на 50 Вт.

має 18-дюймові диски, підігрів та вентиляція передніх крісел, підігрів керма та задніх сидінь, аудіосистема Devialet на 16 динаміків, бездротова зарядка для смартфона на 50 Вт. Ultimate додатково оснащується підвіскою DiSus-P, 20-дюймовими дисками, вентиляцією задніх сидінь, повним жорстким чохлом для запасного колеса, цифровим дзеркалом заднього виду, 18-ма динаміками Devialet та другою бездротовою зарядкою.

Прийом замовлень у європейських дилерських центрах марки розпочнеться влітку 2026 року, а перші поставки автівок клієнтам заплановані на четвертий квартал цього року.