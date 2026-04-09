Denza виходить на ринок Європи: BYD готує електричну експансію з потужністю понад 1100 кінських сил

Головною зіркою дебюту став елегантний Z9GT у кузові Shooting Brake. Ця модель базується на інноваційній платформі e3 від BYD і демонструє приголомшливі технічні показники. Повністю електрична версія оснащена трьома двигунами (одним на передній осі та двома на задній), що сумарно видають 1139 к.с. та 1210 Нм крутного моменту.

Такі характеристики дозволяють великому сімейному авто розганятися до 100 км/год всього за 2,7 секунди, що ставить його в один ряд із найшвидшими суперкарами світу. Максимальна швидкість обмежена на позначці 269 км/год. При цьому акумулятор ємністю 122,49 кВт-год забезпечує запас ходу до 599 км за циклом WLTP.

Революційна зарядка Flash Charging від BYD

Разом із виходом нових моделей, BYD розпочинає розгортання власної мережі надшвидких зарядних станцій Flash Charging потужністю 1500 кВт. Технологія дозволяє Z9GT поповнювати заряд від 10% до 70% всього за п'ять хвилин, а повна зарядка до 97% триває менше десяти хвилин. Протягом наступного року компанія планує встановити 3000 таких станцій по всій Європі, створюючи незалежну інфраструктуру для своїх клієнтів.

Гібридні альтернативи: Z9GT та мінівен D9

Для тих, хто ще не готовий повністю відмовитися від ДВЗ, Denza пропонує потужні плагін-гібридні версії (PHEV):

Z9GT PHEV : Використовує 2,0-літровий турбодвигун та три електромотори загальною потужністю 765 кінських сил. Автомобіль оснащений батареєю на 63,82 кВт-год, що дозволяє проїхати 203 км виключно на електриці, а загальний запас ходу досягає 805 км.

: Використовує 2,0-літровий турбодвигун та три електромотори загальною потужністю 765 кінських сил. Автомобіль оснащений батареєю на 63,82 кВт-год, що дозволяє проїхати 203 км виключно на електриці, а загальний запас ходу досягає 805 км. Мінівен Denza D9 DM-i: Преміальний повнопривідний гібрид, орієнтований на бізнес-перевезення та великі родини. Він забезпечує 209 км ходу на електротязі та комбінований запас ходу до 950 км.

Denza D9 DM-i

Технологічне оснащення та комфорт

Обидві версії Z9GT стандартно комплектуються карбоново-керамічними гальмами та системою керування задніми колесами для кращої маневреності. За плавність ходу відповідає вдосконалена двокамерна пневматична підвіска BYD DiSUS-A. Крім того, автомобілі мають високі утилітарні можливості, дозволяючи буксирувати причепи вагою до 2000 кг.

Хоча точні ціни для європейських ринків ще не оприлюднені, очікується, що Denza запропонує агресивне ціноутворення, щоб скласти гідну конкуренцію преміальним європейським брендам. Перші поставки автомобілів розпочнуться вже найближчим часом.