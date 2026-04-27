Denza Z від BYD: електричний кабріолет із потужністю понад 1000 к.с. за ціною Toyota

Над зовнішністю новинки працював відомий дизайнер Вольфганг Еггер, який раніше очолював дизайн-центр Audi, пише Carscoops. Завдяки його досвіду Denza Z Convertible отримав елегантний силует із чистими лініями кузова, що нагадують кращі зразки європейської школи гран-турізмо.

Кабріолет відрізняється від купе переробленою задньою частиною та м'яким тканинним дахом, що дозволило зберегти гармонійні пропорції навіть у відкритому стані. Чотиримісний салон отримав преміальне триколірне оздоблення, а кузов, представлений на автосалоні в Пекіні, пофарбовано в ексклюзивний блакитно-зелений матовий відтінок.

Технології та неймовірна потужність

Попри привабливу зовнішність, головна сила Denza Z прихована в її технічному начинні. Автомобіль оснащено передовою електричною платформою, яка включає:

Тримоторну силову установку: Сумарна потужність системи перевищує 1000 к.с. (746 кВт), що забезпечує повний привід та динаміку на рівні сучасних гіперкарів.

Інтелектуальну підвіску DiSus-M: Електромагнітна система від BYD адаптується до дорожніх умов у реальному часі, гарантуючи ідеальний баланс між комфортом та спортивною керованістю.

Автопілот "Око Бога": Новітній пакет асистентів водія, що використовує передові сенсори для напівавтономного керування.

Ультрашвидку зарядку: Фірмова акумуляторна технологія BYD дозволяє поповнювати запас енергії за лічені хвилини.

Глобальна стратегія Denza та ціновий демпінг

Особливістю запуску Denza Z є те, що компанія надає пріоритет експортним ринкам, зокрема Європі. Після статичного показу в Китаї, модель дебютує на знаменитому Фестивалі швидкості в Гудвуді (Велика Британія). Проте її головним козирем залишається ціна.

За попередніми оцінками, вартість новинки складе від 58 600 до 73 200 доларів США. Для порівняння, головний конкурент – електричний Maserati GranCabrio Folgore – коштує в Китаї понад 350 000 доларів. Таким чином, Denza пропонує аналогічні характеристики в п'ять разів дешевше.