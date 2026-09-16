Депутати не ухвалили нові штрафи за перевищення швидкості, але обіцяють повернутись до цього питання

У Верховній Раді розглядали законопроєкти, які можуть суттєво змінити відповідальність водіїв за небезпечну поведінку на дорогах. Остаточного голосування за основний документ №15348 15 вересня не відбулося, його розгляд відклали.

15 вересня Верховна Рада розглядала законопроєкти №15348 та №15348-1, які передбачають посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Спочатку депутати підтримали розгляд документів за скороченою процедурою 200 голосами, однак під час сигнального голосування за основний законопроєкт №15348 рішення не було прийняте, після чого його розгляд відклали.

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Які штрафи пропонує законопроєкт №15348

Основний законопроєкт №15348 передбачає зміну підходу до відповідальності за перевищення швидкості. Ідея полягає в тому, щоб розмір штрафу залежав від того, наскільки водій перевищив встановлене обмеження.

Зараз, як раніше пояснював Auto24 у матеріалі про штрафи за перевищення швидкості у 2026 році, за перевищення більш ніж на 20 км/год передбачено штраф 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год - 1700 гривень.

У законопроєкті пропонується зробити відповідальність більш градуйованою. За перевищення більш ніж на 20 км/год передбачається штраф 680 гривень, більш ніж на 40 км/год - 2040 гривень, більш ніж на 60 км/год - 2720 гривень, а більш ніж на 80 км/год - 3400 гривень.

Окремо передбачена відповідальність за систематичні порушення. Якщо водій п'ять або більше разів протягом року притягувався до відповідальності за найсерйозніші перевищення швидкості, штраф може становити 17 тисяч гривень.

Що буде з "плюс 20 км/год"

Цікаво, що тема скасування нинішнього порогу у 20 км/год для штрафування вже не нова. У 2025 році Auto24 писав про законопроєкт №13314, який пропонував зменшити "нештрафований" поріг із 20 до 10 км/год.

Тоді пропонувалася ще детальніша градація відповідальності. Штраф мав починатися вже з перевищення на понад 10 км/год, а сума поступово збільшуватися залежно від швидкості.

Тобто нинішня дискусія в парламенті є продовженням попередніх спроб змінити систему покарання за швидкість.

Є й альтернативний законопроєкт

Паралельно депутати розглядали альтернативний документ №15348-1. Він має ширший предмет регулювання: йдеться не лише про швидкість, а загалом про посилення відповідальності за дії, які можуть призводити до загибелі та травмування людей на дорогах. Законопроєкт зареєстрували 13 липня 2026 року.

Зокрема, документ передбачає посилення відповідальності за повторні небезпечні порушення, зокрема пов'язані з проїздом перехресть, обгоном, проїздом на заборонний сигнал світлофора та ненаданням переваги.

Окремо пропонується змінити підхід до перевищення швидкості, зокрема знизити поріг, після якого настає відповідальність, із нинішніх 20 км/год.

Що насправді відбулося у Верховній Раді

Таким чином, станом на 16 вересня нові штрафи за перевищення швидкості не набули чинності, а сам законопроєкт №15348 не був остаточно відхилений парламентом.

Це важливо і для водіїв, адже наразі продовжують діяти чинні правила. Як нагадував Auto24, зафіксувати перевищення можуть не лише патрульні з TruCAM: камери автоматичної фіксації контролюють швидкість на дорогах України.

А масштаби проблеми добре ілюструють регулярні випадки, коли водії значно перевищують встановлені обмеження. Наприклад, Auto24 повідомляв про водія BMW, який у Києві рухався зі швидкістю 214 км/год.

Поки що водіям залишається орієнтуватися на чинні правила, а доля нової системи штрафів залежить від подальшого розгляду законопроєктів у парламенті.