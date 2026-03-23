Дерев'яний кабріолет 1946 року продали на аукціоні за 264 000 доларів

Історія цього автомобіля почалась ще у 1938 році, коли син засновника Ford, Едсел Форд, створив бренд Mercury як проміжну ланку між доступними Ford і преміальними Lincoln. Саме модель Eight стала першою у лінійці, запропонувавши більш розкішний підхід до масового автомобіля, пише Autoevolution.

Чому саме Sportsman такий дорогий

Версія Sportsman з’явилася вже після Другої світової війни, у 1946 році, коли автовиробники відновлювали виробництво. Вона вирізнялася не лише відкритим кузовом, а й дорогим оздобленням із поєднанням клена та червоного дерева, що сьогодні виглядає особливо екзотично. Проте головна причина високої ціни – це рідкість. За весь час було випущено лише 205 таких автомобілів, і вже до кінця 1946 року модель зняли з виробництва через низький попит. Відтоді вона перетворилася на справжній колекційний скарб.

Ідеальний стан і автентичність

Проданий екземпляр – це не просто старий автомобіль, а повністю відреставрована класика. Роботи завершили ще у 2014 році, і з того часу машина зберегла бездоганний вигляд. Кузов пофарбований у рідний колір Botsford Blue Green, а салон оздоблений коричневою шкірою, що підкреслює статус автомобіля.

Під капотом залишився оригінальний 3,9-літровий V8 із пласкою головкою, який розвиває близько 100 кінських сил. У парі з ним працює класична триступенева механічна коробка передач. Для свого часу автомобіль також пропонував електричні склопідйомники та складний дах – розкіш, яка у 1940-х була далеко не стандартом.

Новий рекорд і місце в історії

Ціна у 264 тисячі доларів зробила цей Mercury Eight Sportsman найдорожчим у своєму кузові та модельному році. Ба більше, він став одним із найдорожчих автомобілів Mercury в історії, поступившись лише окремим надрідкісним універсалам. Для порівняння, попередній рекорд цього ж автомобіля становив 236 500 доларів і був встановлений одразу після реставрації. Таким чином, інтерес до класичних американських авто лише зростає, особливо коли мова йде про унікальні моделі з обмеженим тиражем.