Дешева солярка вилізла боком: на Буковині водіям майже рік заливали в баки фальсифікований дизель

Як повідомляє Територіальне управління БЕБ у Чернівецькій області, незаконна схема безперебійно працювала з липня 2025 року по травень 2026 року.

Фігурантка справи систематично закуповувала дизель за ціною, яка була значно нижчою за середньоринкову, що одразу мало б насторожити покупців.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сурогат місцевої локації

Сумнівну рідину спокійно зливали у резервуари місцевої автозаправної станції. Надалі цей сурогат відпускали довірливим водіям через звичайну паливороздавальну колонку під виглядом якісного пального.

Щоб вивести махінаторку на чисту воду, детективи Бюро економічної безпеки провели серію контрольних закупок.

Відібрані зразки солярки відправили на судову експертизу, яка офіційно підтвердила, що рідина абсолютно не відповідає державним стандартам якості та могла суттєво нашкодити паливним системам автомобілів.

Майже рік "королева бензоколонки" продавала місцевим водіям фальсифіковане дизельне пальне. Фото: з матеріалів слідства

За такі порушення не посадять

На підставі зібраних доказів жінці оголосили про підозру за статтею про незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовленого пального.

Оперативний супровід у цій справі забезпечували співробітники СБУ, а наразі досудове розслідування завершено і матеріали скеровано на розгляд суду.

Непоодинокі випадки на паливному ринку

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні історії з відвертою підробкою регулярно трапляються й в інших регіонах. Наприклад, нещодавно на Івано-Франківщині детективи БЕБ вилучили понад 8 тисяч літрів неякісного дизеля на одній з АЗС у Долині. А на шляху із Закарпаття ділки взагалі намагалися провезти небезпечний сурогат у цистерні, хитро замаскувавши його в документах під газоконденсатний абсорбент.

Масштаби паливних махінацій іноді вражають ще більше. На Запоріжжі кустарне виробництво пального зі старих шин призвело до екологічного лиха та мільйонних збитків, а на Миколаївщині та в Тернополі правоохоронці викрили цілі схеми зливу державного дизеля з локомотивів компанії Укрзалізниця, на якому потім безлімітно їздили звичайні легковики.