Як повідомляє офіційний сайт Euro NCAP, у новій сесії випробувань експерти оцінювали машини за чотирма ключовими напрямками: безпечне водіння, уникнення аварій, захист при зіткненні та безпека після ДТП. До списку відмінників потрапили моделі від BMW, Mercedes-Benz, GWM, Kia та нового бренду Lepas.

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Великий електричний кросовер від чеського бренду показав феноменальний результат у 94 відсотки за захист пасажирів. Це найвищий показник серед усіх автомобілів, які проходили перевірку за оновленими та суворішими протоколами 2026 року.

Експерти відзначили максимальні бали під час фронтальних та бокових ударів. Високу оцінку забезпечила центральна подушка безпеки, яка йде в базі, а також продумана конструкція передньої частини, що мінімізує травми ніг пішоходів.

Німецький преміум: BMW X5 та Mercedes-Benz GLE

Баварський дизельний кросовер BMW X5 приємно здивував комісію роботою системи розпізнавання швидкісних обмежень. Під час тривалих реальних заїздів дорогами Іспанії, Італії та Франції електроніка правильно зчитувала знаки у 91 відсотку випадків, довівши, що такі асистенти можуть працювати адекватно і не дратувати водія хибними спрацьовуваннями.

Своєю чергою Mercedes-Benz GLE став беззаперечним лідером в категоріях активної безпеки та уникнення аварій. Автомобіль настільки добре оснащений електронними помічниками, що вже зараз відповідає перспективним вимогам Euro NCAP на 2027 рік.

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Китайська експансія та успіх Kia

Одразу кілька моделей з Піднебесної довели свою надійність. Компактний електрокар GWM ORA 5 та великий гібрид GWM H7 впевнено забрали свої п'ять зірок, продемонструвавши міцні кузови та ефективний захист дітей у салоні.

Окремої уваги заслуговує новий лайфстайл-бренд Lepas, який належить концерну Chery. Усі три протестовані моделі цієї марки, а саме L4, L6 та плагін-гібрид L8, отримали найвищі оцінки, особливо відзначившись у дисципліні безпеки після аварії.

Компактний корейський кросовер Kia Seltos також поповнив клуб відмінників. Машина отримала максимальні бали за системи розпізнавання пасажирів та контроль використання пасків безпеки, хоча й трохи недобрала балів за захист грудної клітки переднього пасажира.

Чому Nissan Leaf втратив зірку

Єдиним автомобілем у цій сесії, який не зміг дотягнутися до максимального результату, став Nissan Leaf. Популярний електрокар отримав лише чотири зірки через відсутність стандартних передніх кутових радарів, що погіршило його здатність уникати ДТП на перехрестях.

Крім того, базова комплектація японського хетчбека не має центральної подушки безпеки між водієм та пасажиром. Ця опція доступна лише за доплату, що за сучасними правилами автоматично знижує загальний бал.

"Справжня всебічна безпека полягає в пошуку балансу між міцністю кузова та розумною електронікою, і це процес постійного вдосконалення", – Алед Вільямс, програмний директор Euro NCAP.

Що варто пам'ятати про рейтинги?