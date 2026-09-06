Дев'ятимісний космоліт: Hyundai привіз у Європу електричну Staria за ціною VW ID Buzz

Як повідомляє корейський бренд на своєму ресурсі hyundai.news, розпочато продажі електричної модифікації популярного вена. Візуально "електричку" легко впізнати за глухою панеллю замість решітки радіатора, портом зарядки спереду та спеціальними аеродинамічними дисками.

Швидка зарядка та розетка на колесах

Для великої родини чи бізнесу це дуже практична альтернатива звичним дизельним бусам. Головний козир новинки – 800-вольтова архітектура.

Це означає, що на потужній станції батарею можна поповнити з 10% до 80% всього за 20 хвилин. Тобто випили кави – і можна їхати далі. До того ж машина (див.презентаційне відео нижче) має функцію V2L, що дозволяє живити від авто побутові прилади, ноутбуки чи навіть електроінструменти.

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Габарити та реальний запас ходу

За розмірами Staria перевершує багатьох конкурентів, маючи довжину кузова 5253 мм. У рух цього гіганта приводить електромотор на 218 кінських сил, а батареї місткістю 84 кВт-год вистачає на 430 кілометрів пробігу за циклом WLTP. У дев'ятимісному виконанні багажник вміщує 1303 літри, плюс є невеликий 24-літровий відсік під капотом для зарядних кабелів.

Ціна питання: дешевше за німців?

У Німеччині базовий прайс на Hyundai Staria Electric стартує з 57 450 євро. Для порівняння, головний конкурент в особі довгобазного Volkswagen ID. Buzz з батареєю на 86 кВт-год коштує майже стільки ж – від 57 887 євро.

Але корейський вен пропонує помітно більше фізичного простору за ці гроші. Топова ж семимісна версія Calligraphy з капітанськими кріслами, шкірою Nappa та преміальною аудіосистемою Bose обійдеться у 66 950 євро.

До речі, сегмент електричних венів зараз активно розвивається не лише в напрямку пасажирських перевезень. Видно, епоха комфортних подорожей на електротязі стає все більш масовою й прийшла в караванінг.