Для фронту розкішні автівки везуть все частіше, але чомусь на передову вони не потрапляють

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, схему викрили слідчі місцевого районного управління за підтримки СБУ та прикордонників. Зловмисника взяли на гарячому просто під час передачі грошей за чергову партію з трьох транспортних засобів.

В асортименті "бізнесмена" були цілком популярні на нашому ринку моделі на іноземній реєстрації. Зокрема, слідчі виявили BMW 525, Hyundai Getz, Audi Q7, Ford Focus та Opel Astra.

Спрощений ввіз та комерційний прайс

Усі ці машини заїжджали на територію нашої держави за спрощеною процедурою, тобто без сплати митних платежів, оскільки призначалися виключно для потреб армії. Проте замість фронту техніка потрапляла на сторінки відомої онлайн-платформи оголошень, де її міг купити будь-хто.

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Бізнес правоохоронці обірвали. Фігуранта справи арештували. Під час обшуків у нього вилучили іноземні номери, готівку та інші докази незаконних оборудок.

"Легкі" гроші обернулися важкою статтею

Заробити на гуманітарних автомобілях понад 15 тисяч доларів виявилося й справді легко, але у підсумку за змістом ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України може бути важка.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна, – зазначають слідчі у своєму релізі.

Це була спільна операція кількох силових структур. Фото: з матеріалів слідства

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження транспортних засобів до підозрюваного та інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

Непоодинокі випадки на ринку

Нагадаємо, раніше ми писали про схожий випадок, коли мобілізований чоловік намагався продати чотири гуманітарні позашляховики, серед яких були Mercedes-Benz та BMW X5. Тоді суд виявився поблажливим і призначив ділку три роки умовного терміну, а самі автомобілі нарешті поїхали до військової частини.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, схеми з гуманітаркою стають дедалі масштабнішими. Наприклад, на Буковині судитимуть адвоката, який через фіктивні благодійні фонди завіз машин на 4,2 мільйона гривень, жодна з яких так і не дісталася захисникам.

Редакція Авто24 вкотре наголошує: купуючи транспорт для фронту, співпрацюйте лише з перевіреними волонтерами та офіційними фондами.