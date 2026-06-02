Німці замовили величезну партію всюдиходів Mercedes-Benz Unimog для розгрібання завалів

Така техніка буде адаптована для операцій не тільки в зоні повеней, підтоплень, але й на локаціях масштабних руйнацій, пожеж, завалів чи інших техногенних негараздів. Нові машини надійдуть до 66 регіональних підрозділів THW у 2026 році, перші відвантаження вже стартують.

Як пише Авто24, новий спецтранспорт за заявленими техумовами THW має посилити можливості служби під час рятувальних операцій, евакуації населення, доставки обладнання та проведення аварійно-рятувальних робіт у районах, де звичайна техніка не готова до роботи в екстремальних умовах.

Читайте також Відтепер Unimog працюватимуть у селі, в полі та на фермі

Посилена версія для рятувальників

Для цієї партії машин Daimler Truck встановить на Unimog потужніший двигун, ніж у стандартній комплектації. Чотирициліндровий дизельний двигун OM 934 розвиває 252 к.с. та 1000 Нм крутного моменту, що забезпечує високу тягу під час роботи в складних умовах.

Однією з головних переваг Unimog залишається його легендарна прохідність. Автомобіль здатний долати водні перешкоди глибиною до 1,2 метра, а завдяки портальним мостам має дорожній просвіт 480 мм. Це також дозволяє працювати в середовищі завалів після стихійних лих чи техногенних катастроф, підтоплень тощо.

Малогабаритний повнопривідний 4х4 Mercedes-Benz Unimog U 5025 спеціально "підганяли" під операції у зоні руйнації, завалів та інших техногенних негараздів. Фото: THW

Модульна платформа для різних завдань

Шасі виготовлятимуться на заводі Mercedes-Benz у Верті-на-Рейні, а спеціалізовані надбудови постачатиме компанія F&B Nutzfahrzeug-Technik. Машини отримають вантажний кран (КМУ), проблискові маячки, радіозв’язок, камери заднього огляду та місткі відсіки для інструментів і рятувального обладнання.

Вантажна платформа адаптована для встановлення стандартних 10-футових модулів із помповими станціями, генераторами, системами освітлення або іншим спеціальним оснащенням. Завдяки цьому один і той самий автомобіль може швидко змінювати спеціалізацію залежно від характеру надзвичайної ситуації.

Читайте також З утилітарного Unimog зробили розкішний позашляховик

Прикрий досвід дає підказки

У THW зазначають, що досвід масштабних аварій, надзвичайних ситуацій останніх років і навіть дніів підтвердив необхідність інвестувати саме в таку техніку.

Нові автомобілі Unimog мають стати універсальним інструментом для роботи там, де від швидкості прибуття рятувальників часто залежать людські життя.