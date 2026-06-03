Для ЗСУ закупили рекордну партію мотоциклів: 1500 машин надійдуть на фронт уже цього року

Завдяки відкритому тендеру та конкуренції між шістьма учасниками державі вдалося заощадити майже 12 млн гривень. Ці кошти планується спрямувати на додаткове забезпечення війська. На сучасному полі бою мотоцикли стали одним із найбільш затребуваних видів транспорту поряд із пікапами.

Про масштабний мотоциклетний транш для армійських підрозділів розповідається у релізі Міністерства оборони. Там наголошують, що швидкість переміщення підрозділів безпосередньо впливає як на ефективність виконання бойових завдань, так і на збереження життя особового складу, у т.ч. у розвідці та далеких рейдах (див. відео внизу).

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Закупівля стала найбільшою за час війни

За підсумками тендеру для Сил оборони законтрактували 1500 мотоциклів, що стало найбільшою такою закупівлею за останні роки. Уся партія має надійти до військових частин уже до кінця поточного року.

У торгах взяли участь шість компаній. Конкуренція між постачальниками дозволила суттєво знизити кінцеву вартість контрактів та зекономити для бюджету майже 12 млн грн.



"Шість пропозицій у межах однієї закупівлі – це показник того, що на ринку є конкуренція. Для держави це означає можливість закуповувати необхідну номенклатуру на кращих умовах і спрямовувати вивільнений ресурс на додаткове забезпечення Сил оборони. Саме тому ми працюємо над тим, щоб до закупівель долучалася більша кількість постачальників, – наголосив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов

Зекономлені кошти підуть на нові закупівлі

У Міноборони зазначають, що вивільнені кошти спрямують на придбання іншого транспорту та майна для потреб війська.

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За словами представників оборонного відомства, практика відкритих конкурентних процедур поступово поширюється на все більше напрямків оборонних закупівель. Аналогічний підхід раніше вже застосували під час закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Курс на прозорі оборонні закупівлі

У відомстві наголошують, що подальше розширення тендерних процедур має не лише підвищити ефективність використання бюджетних коштів, а й зменшити ризики непрозорих схем у сфері забезпечення армії.

Таким чином, рекордна закупівля мотоциклів стала не лише посиленням мобільності українських військових, а й прикладом того, як конкуренція між постачальниками дозволяє отримувати більше техніки для фронту за менші кошти.