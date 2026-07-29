До 59 500 гривень штрафу за звіт про транспорт у ТЦК: керівники та бухгалтери отримують шалені платіжки

Про це повідомив Опендатабот, посилаючись на дані Командування Сухопутних військ ЗСУ. Загалом із 2014 року постанови через неподання відомостей про транспорт до ТЦК та СП отримали посадові особи 1047 українських компаній. При цьому 87% таких випадків припали на період повномасштабної війни.

За п’ять місяців виписали майже стільки постанов, як за весь 2025 рік

До повномасштабного вторгнення ТЦК у середньому складали близько 20 постанов на рік. Після 2022 року практика застосування штрафів стала значно активнішою.

У 2022 році кількість постанов зросла приблизно у півтора раза, а у 2023-му — майже в шість разів порівняно з довоєнним середнім показником.

За перші п’ять місяців 2026 року винесли вже 263 постанови. Це майже стільки ж, скільки за весь 2025 рік, коли їх було 278.

Нарахована цього року сума перевищила 7 млн грн. З неї 94%, або близько 6,65 млн грн, уже сплатили добровільно чи стягнули примусово.

Штрафують не підприємство, а відповідальну посадову особу

Юридично постанову зазвичай виносять не безпосередньо компанії, а її посадовій особі. Це може бути директор, бухгалтер або інший працівник, на якого покладене подання відомостей.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період посадовим особам загрожує штраф від 34 000 до 59 500 грн.

Саме тому одна пропущена дата звітування може обійтися значно дорожче, ніж звичайне адміністративне порушення, пов’язане з експлуатацією автомобіля.

Які відомості потрібно подавати

Підприємства, установи та організації мають інформувати ТЦК та СП про транспортні засоби й техніку, що перебувають у них на обліку.

У відомості зазначають наявний транспорт, його технічний стан, а також працівників, які працюють на відповідних автомобілях або техніці.

Йдеться не лише про легкові машини. Військово-транспортний обов’язок охоплює вантажівки, автобуси, причепи, спеціальну, дорожньо-будівельну та іншу техніку, яка потенційно може використовуватися для забезпечення потреб військових формувань.

Військово-транспортний обов’язок є частиною мобілізаційної підготовки. Він передбачає облік, перевірку готовності та можливу передачу визначених транспортних засобів військовим формуванням на умовах повернення після демобілізації.

Звіт подають двічі на рік

Інформацію про транспорт підприємства мають подавати до ТЦК та СП двічі на рік – до 20 червня та до 20 грудня.

Перший дедлайн 2026 року вже минув. Наступний звітний строк завершується 20 грудня.

Відомості подають станом на відповідну дату. Якщо за пів року підприємство придбало або продало автомобіль, змінило його технічний стан чи призначило іншого водія, ці зміни потрібно відобразити у наступному звіті.

Чи потрібен звіт, якщо автомобілів немає

Це питання стало одним із найбільш проблемних для бізнесу.

За інформацією Опендатаботу, Житомирський обласний ТЦК та СП пояснив, що підприємства мають подавати так звану нульову відомість навіть тоді, коли транспорту на балансі немає. У такому документі зазначають відсутність транспортних засобів і техніки.

Судова практика 2026 року також містить випадки, коли штраф у 34 000 грн визнавали правомірним щодо керівника підприємства, яке не мало ані автомобілів, ані працівників. Суд виходив із того, що обов’язок звітувати не поставлений у залежність від фактичної наявності транспорту.

Тому безпечнішим для підприємства є подання нульової відомості з підтвердженням її прийняття, а не усна домовленість із представником ТЦК.

Найбільше постанов винесли на Київщині

Від початку повномасштабної війни найбільше постанов за неподання транспортних відомостей зафіксували у Київській області — 173.

На Черкащині винесли 163 постанови, на Волині — 89, а в Києві — 81. Разом ці чотири регіони забезпечили близько 55% усіх постанов за цей період.

На іншому полюсі перебувають Чернігівська та Сумська області. За даними Командування Сухопутних військ, від 2014 року там не склали жодної такої постанови.

У Чернівецькій і Луганській областях зафіксували лише по одному випадку.

До 2022 року майже всі штрафи припадали на Полтавщину

До початку повномасштабної війни відповідальність за неподання інформації про транспорт фактично застосовували лише у кількох регіонах.

Близько 95% усіх постанов того періоду припадали на Полтавську область, де зафіксували 124 випадки.

На Харківщині було лише чотири постанови, на Одещині — дві, а у Києві — одна. Після 2022 року контроль поширився на більшу частину країни.

За час великої війни сплатили понад 16 млн грн

Від початку повномасштабного вторгнення за такі порушення нарахували близько 20 млн грн штрафів.

Бізнес уже сплатив або був змушений сплатити 16,64 млн грн. Це приблизно 83% від загальної нарахованої суми.

Для порівняння, за вісім років до повномасштабної війни сума штрафів становила лише 253,3 тис. грн, однак до бюджету надійшло 189,7 тис. грн.

Найнижчим рівень погашення був у 2025 році — близько 72%. У 2026 році показник зріс до 94%.

Поважна причина може звільнити від штрафу

Не кожна складена постанова завершується фактичним стягненням.

Посадова особа може надати докази того, що звіт не був поданий вчасно з поважної причини. Серед можливих обставин називають лікування, тривале відрядження, догляд за людиною з інвалідністю або інші події, які об’єктивно унеможливили виконання обов’язку.

Наприклад, у Житомирській області у 2026 році постанови склали щодо чотирьох підприємств. Однак у всіх випадках пояснення відповідальних осіб визнали обґрунтованими, тому штрафи не наклали.

Самого пояснення недостатньо. Причини пропуску потрібно підтвердити документами.

Звіт не означає автоматичне вилучення автомобіля

Подання відомостей до ТЦК не означає, що автомобіль підприємства одразу передадуть військовим.

Звіт необхідний для обліку транспортних ресурсів і планування можливих потреб. Рішення про залучення конкретної машини оформлюється окремими документами та відповідно до встановлених мобілізаційних завдань.

Закон передбачає, що під час мобілізації транспорт підприємств може залучатися для потреб ЗСУ та інших військових формувань на умовах повернення після оголошення демобілізації. Обсяги визначають місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК та відповідно до мобілізаційного плану.

Отже, регулярний звіт є обліковим обов’язком, а не розпорядженням про негайну передачу автомобіля.

Як бізнесу уникнути штрафу

Відповідальному працівникові варто заздалегідь сформувати перелік усіх транспортних засобів і техніки підприємства, перевірити реєстраційні дані та актуальний технічний стан. Не варто довіряти шахраям, які пропонують “залагодити” це питання.

Навіть за відсутності машин доцільно подати нульову відомість. Важливо також зберегти підтвердження її відправлення або прийняття: реєстраційний номер, поштову квитанцію, опис вкладення чи інший документ.

Усне повідомлення про те, що звіт не потрібен, не гарантує захисту під час майбутньої перевірки.

Статистика 2026 року показує, що контроль за військово-транспортним обов’язком стає жорсткішим. За п’ять місяців кількість постанов майже досягла результату всього попереднього року, тому наступний дедлайн 20 грудня підприємствам краще не ігнорувати.