До кордону "під ключ" всього за 15 тисяч доларів: як на Закарпатті переправляють до Словаччини

Тут пропонувався повноцінний сервісний пакет. Його вартість була не з дешевих, але послуга мала попит.

Спільну спецоперацію провели співробітники Нацполіції, Держприкордонслужби та прокуратури, чиї релізи використано у цій публікації. Затримання відбулися в Ужгороді, Сваляві, Перечині та поблизу кордону в селі Завосино.

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Від Києва до прикордоння

За версією слідства, організатором схеми був 44-річний мешканець Великого Березного. До роботи він залучив ще трьох спільників, між якими були розподілені ролі: пошук клієнтів, перевезення, доставка до прикордонної смуги та безпосередній супровід через лісисту місцевість.

Правоохоронці встановили, що охочих нелегально виїхати за кордон доставляли із різних регіонів України на Закарпаття, поселяли у готелях та готували до переходу кордону.

Спецоперація відбулася практично одночасно в різних локаціях. Фото: прокуратура, поліція, ДПСУ

Один з учасників групи перевозив клієнтів до області та приймав частину коштів. Інший відповідав за доставку до прикордоння. Для маскування він використовував військовий одяг та посвідчення учасника бойових дій, щоб не привертати уваги на блокпостах.

Останній етап виконував провідник, який супроводжував чоловіків гірсько-лісистою місцевістю, інструктував щодо маршруту та способів уникнення зустрічі з прикордонниками.

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Скільки коштувала втеча

У різних матеріалах слідства фігурують суми від 10 до 15 тисяч доларів з особи. За даними прокуратури, ціна незаконного переправлення коливалася від 11,5 до 15 тисяч доларів.

Під час чергової спроби переправлення затримали провідника та кількох його "туристів" лише за кілометр від державного кордону.

За інформацією прикордонників, за цей рейс організатори встигли отримати 26,5 тисячі доларів.

До межі між Україною та Словаччиною лишалося пройти звіриною стежкою всього 1000 метрів, але не так сталося, як бажалося. Фото: прокуратура Закарпаття

Що вилучили та яке покарання загрожує

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Також встановлено, що один із фігурантів користувався підробленими документами та жетонами міжнародної поліцейської організації.

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Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд уже обрав фігурантам запобіжні заходи – від цілодобового домашнього арешту до тримання під вартою із правом внесення застави.