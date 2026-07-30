До Молдови організатори за $6000 везли ухилянтів двома машинами, одна з яких – розвідувальна

За кожного чоловіка брали по 6 тисяч доларів, а для безпечного проїзду використовували одразу два автомобілі. Як пишуть у своїх релізах пресслужби Чернівецького прикордонного загону та Кам’янець-Подільського районного управління поліції, клієнтів шукали у соцмережах, оплату приймали криптовалютою.

За даними слідства, 47- та 49-річні мешканці Кам'янець-Подільського району знаходили охочих незаконно виїхати з України. За винагороду в зазначених сумах вони обіцяли організувати маршрут в обхід пунктів пропуску, а гроші пропонували переказувати на криптогаманець.

Попереду їхав автомобіль-розвідник

До пакета "послуг" входили транспортування з інших регіонів, ночівля, інструктаж щодо екіпірування та маршруту, після чого чоловіки мали самостійно перейти українсько-молдовський кордон поза офіційними пунктами пропуску.



Першими клієнтами стали мешканці Київської та Кіровоградської областей. Організатори забрали їх зі столиці, довезли до Вінницької області, де група переночувала, а потім вирушила у бік Чернівецької області.

Для конспірації використовували дві машини. Один автомобіль їхав попереду й перевіряв маршрут на наявність блокпостів, контрольних постів та поліцейських перевірок, а другий перевозив пасажирів.

Втім завершити поїздку не вдалося. Правоохоронці затримали всю групу під час зупинки на автозаправній станції у Хмельницькій області, коли організатори перевозили двох "клієнтів" до прикордонної території.

Автозаправна станція бачила на своєму віку багато, але такої спецоперації там ще не було. Фото: Держприкордонслужба

Організаторів взяли під варту

Обох фігурантів затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини функціонування схеми та можливих спільників.