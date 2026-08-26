Dodge Viper від LEGO має десять маленьких поршнів, які справді рухаються

Dodge Viper став однією з найвідоміших американських спортивних моделей свого часу, а гоночна версія GTS-R протягом майже десяти років виступала на змаганнях у Європі та США. Автомобіль здобув численні перемоги та чемпіонські титули, зокрема у престижних 24-годинних перегонах.

Тепер згадати гоночну історію Viper можна за допомогою моделі LEGO Technic. Набір складається з 805 деталей і відтворює автомобіль у характерній для GTS-R гоночній лівреї – білому кольорі з яскраво-синіми смугами. Однією з найпомітніших деталей конструкції став капот, який відкривається. Під ним розташована мініатюрна копія десятициліндрового двигуна.

У LEGO V10 справді рухаються поршні

Головна особливість моделі – функціональна репліка двигуна V10. У ній встановлено десять невеликих пластикових поршнів, які справді рухаються під час роботи механізму. Для моделі LEGO це досить цікавий елемент, адже він не просто імітує двигун зовні, а відтворює частину його механіки.

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Передні колеса також є функціональними. Їх можна повертати за допомогою спеціальної ручки, встановленої на даху автомобіля. Задня частина моделі отримала високе антикрило та дифузор, які відтворюють характерний вигляд гоночного Viper GTS-R.

Модель має 805 деталей

Як і інші складні набори LEGO Technic, Viper GTS-R розрахований на досить тривале складання. Інструкція містить понад 170 сторінок, тому створення моделі може стати окремим заняттям для шанувальників автомобілів та конструкторів. При цьому набір залишається відносно доступним за ціною. У США LEGO продає модель Dodge Viper GTS-R за 64,99 доларів, тобто 2950 гривень за поточним курсом обміну.