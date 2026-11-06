У Японії накрили масштабну схему контрабанди вживаних авто до Росії

Як повідомляє японське видання Jiji, головним фігурантом гучної справи став 36-річний корейський торговець Кім Джун Хо, який проживає в Осаці. Чоловіка звинувачують у порушенні закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю через відправку підсанкційних транспортних засобів.

За даними слідства, ділок вступив у змову з невстановленою особою та завантажив машини на вантажне судно в порту Хамада. Загальна митна вартість цієї партії оцінюється приблизно у 229 мільйонів єн, що є досить солідною сумою для ринку вживаних авто – приблизно 1,45 мільйона доларів США.

Організатори схеми діяли нахабно і навіть не намагалися отримати обов'язковий дозвіл від Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії. Самі ж нелегальні поставки здійснювалися ще у вересні та листопаді минулого року.

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Жорсткі наслідки для порушників

Берегова охорона затримала підозрюваного цієї осені, а вже на початку листопада прокуратура округу Мацуе офіційно висунула йому звинувачення. Місцеве управління безпеки підкреслює унікальність цього прецеденту для японської судової практики.

"Це перший випадок у країні, коли комусь висунуто звинувачення у незаконному експорті транспортних засобів з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів, – уточнили представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що офіційний Токіо суттєво посилив експортні обмеження щодо Москви влітку 2023 року. Тоді під повну заборону потрапили бензинові та дизельні машини з потужними двигунами, а також абсолютно всі гібриди та електромобілі.