Доїздився: водію ВАЗу вліпили 51 тисячу штрафу та заборонили сідати за кермо 20 років

Як повідомляє видання Волинські новини з посиланням на постанову Ківерцівського районного суду, інцидент трапився ще 7 вересня 2026 року в селі Жабка Луцького району. Там місцевий житель Юрій С. керував легковиком ВАЗ, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Перевірка на місці показала результат в організмі порушника у 1,52 проміле алкоголю, що в 7,6 раза вище дозволеного. Ситуацію критично погіршило те, що чоловік раніше вже був офіційно позбавлений права керувати будь-якими транспортними засобами.

Дії горе-водія правоохоронці кваліфікували одразу за двома жорсткими статтями КУпАП. Йдеться про повторне керування транспортом у стані сп’яніння та повторну їзду без водійського посвідчення.

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Суворий вирок та нюанс із конфіскацією

На судове засідання обвинувачений вирішив взагалі не з’являтися з невідомих причин. Проте його провину повністю довели завдяки складеним протоколам, копіям попередніх постанов та відеозаписам із нагрудних камер патрульної поліції.

У підсумку суддя призначив Юрію С. фінансове стягнення у розмірі 51 тисячу гривень. Шляхом складання покарань за кількома постановами загальний термін заборони на керування склав значні 19 років та 11 місяців.

Цікаво, що сам автомобіль ВАЗ уникнув конфіскації на користь держави. Оскільки машина юридично не належала порушнику, у Феміди просто не було законних підстав для її вилучення.

Схожі випадки на дорогах

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кількість несплачених штрафів за порушення ПДР в Україні перевалила за два мільйони. За даними платформи Опендатабот, абсолютний рекордсмен примудрився зібрати 825 штрафів лише за поточний рік.

А от у сусідній Польщі до порушників ставляться не менш суворо. Як уже повідомлялося на нашому сайті, там затримали 50-річного українця на вантажівці DAF, який сів за кермо попри чинну заборону суду, через що тепер йому загрожує депортація або навіть реальний тюремний строк.