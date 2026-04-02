Доходи трактористів у 2025 році зросли: скільки платять механізаторам під час війни

При цьому, як йдеться в дослідженні експертів Agrohub, зарплата з різними бонусами сягнула майже 36,3 тис. грн.

Для аналізу стану справ із зарплатою механізаторів Agrohub використав дані семи агрохолдингів, що об’єднують 41 польову компанію та 3634 спеціалісти.

Читайте також Продаж тракторів у світі та в Україні: огляд редакції

Людей в цій професії стало менше

За минулий рік фонд щомісячної оплати праці трактористів зріс на 5%, що частково пов’язано зі зменшенням чисельності залучених працівників – з 27 до 25 осіб на 10 тис. га.

Які роботи оплачуються найкраще

Найдорожчими залишаються:

збирання врожаю – 383 грн/год (+5%);

обприскування – 320 грн/год (+8%);

посів – 271 грн/год (+14%).

Найменше платять за коткування – 142 грн/год, хоча і тут є зростання.

Читайте також Роботизовані трактори мають вийти на українські поля

Попит на універсальних працівників

Агрокомпанії найбільше цінують трактористів, які можуть виконувати кілька видів робіт, але таких дуже мало – лише 0,5% можуть робити всі ключові операції.

"Ринок поступово переходить від простої відрядної до складніших моделей оплати праці. Для компаній важливо не лише залучити тракториста, а й утримати його. Особливо цінуються працівники, які можуть виконувати кілька технологічних операцій – але таких на ринку дуже мало. Саме універсальність стає ключовим фактором зростання доходу в цій професії, – зазначив керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лєбєдєв.



Які методики оплати праці

Найпоширеніша модель – комбінована (ставка + виробіток + бонуси), її використовують майже 76% компаній.

Інші тенденції:

89% робіт виконують власною технікою;

аутсорс скоротився до 11%;

дрони використовують, але поки мінімально (≈1% площ);

професія поступово «молодшає» — частка працівників до 25 років зростає.

Молодь повертається в професію

Вікова структура на ринку праці трактористів виглядає позитивніше від позаторішнього.

Хто в професії:

до 45 років – 52%,

45-55 років – 34%,

до 25 років – 10%.

Загалом за останні три роки в цьому сегменті ринку праці відбувається зростання категорії до 25 років з 6% до 10% і відповідно скорочення старшої вікової категорії 55+ з 18% до 14%.