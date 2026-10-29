Долар подорожчав - автомобілі теж: машина за $10 000 додала майже 27 тисяч гривень

Такі розрахунки зробив Інститут досліджень авторинку, порівнявши офіційний курс НБУ на початку року та 24 жовтня 2026 року. На перший погляд зміна приблизно на 6,4% не виглядає драматичною, однак автомобілі в Україні традиційно оцінюють у доларах, тому для покупця навіть кілька відсотків швидко перетворюються на десятки тисяч гривень.

Ті самі $10 000 тепер означають зовсім іншу суму

На початку 2026 року автомобіль із цінником $10 000 за офіційним курсом відповідав приблизно 423 532 грн. Станом на 24 жовтня ті самі десять тисяч доларів - уже близько 450 510 грн.

Різниця становить 26 978 грн, хоча продавець при цьому міг узагалі не змінювати ціну в оголошенні. Для покупця це приблизно вартість комплекту шин, великого першого технічного обслуговування або частини майбутнього ремонту вживаної машини.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

І чим дорожчий автомобіль, тим помітнішим стає ефект. Машина за $5000 потребує приблизно на 13,5 тис. грн більше, ніж на початку року. Для автомобіля за $20 000 різниця наближається до 54 тис. грн, а при бюджеті $30 000 уже перевищує 80 тис. грн.

Для більшості покупців це якраз масовий сегмент

Може здатися, що валютні коливання найбільше турбують покупців дорогих автомобілів, однак на практиці особливо болісними вони є саме для бюджетного вторинного ринку.

За зрізом активних оголошень AUTO.RIA у другій половині жовтня медіанна ціна вживаного легковика становила близько $9500. На початку року це було приблизно 402,4 тис. грн, а за курсом 24 жовтня - уже майже 428 тис. грн.

Тобто середньостатистична вживана машина стала для покупця приблизно на 25,6 тис. грн дорожчою лише через валюту.

При цьому понад половина пропозицій вживаних автомобілів перебуває саме нижче позначки $10 000, тому подорожчання долара найбільше відчувають люди, які й без того шукають машину в обмеженому бюджеті.

Якщо було 500 тисяч гривень, автомобіль став дешевшим у доларах

На ситуацію можна подивитися й навпаки. Припустимо, на початку року покупець відклав на автомобіль рівно 500 тис. грн.

За січневого курсу ця сума відповідала приблизно $11 805. Наприкінці жовтня ті самі 500 тис. грн - це вже близько $11 099.

Отже, без жодних додаткових витрат або покупок людина втратила приблизно $700 купівельної спроможності. На вторинному ринку цього цілком достатньо, щоб довелося обрати старший рік випуску, більший пробіг, простішу комплектацію або автомобіль із гіршим станом.

При бюджеті 1 млн грн різниця вже перевищує $1400, а це може означати перехід до іншого покоління моделі або зовсім іншого класу автомобіля.

З автомобілями зі США курс працює відразу у кількох місцях

Найбільш уважно валюту варто рахувати тим, хто тільки збирається замовляти автомобіль із-за кордону.

Ціна лота на американському аукціоні - лише перший платіж. Далі з'являються аукціонний збір, доставка територією США, морська логістика, послуги брокера, митні платежі, сертифікація, реєстрація та ремонт.

Auto24 раніше детально пояснював, з яких платежів складається розмитнення автомобіля у 2026 році. До фінального бюджету потрібно додавати мито, акциз, ПДВ, а при першій реєстрації у відповідних випадках ще й пенсійний збір.

Через це автомобіль, який під час вибору здавався таким, що комфортно вкладається у бюджет, після кількох тижнів доставки може стати дорожчим у гривнях навіть без зміни аукціонної ставки.

Низька аукціонна ціна ще не означає дешеву машину

Валютний ризик особливо важливий для пошкоджених автомобілів зі страхових аукціонів, адже після прибуття машини до України потрібно ще оплатити відновлення.

Auto24 розповідав, як приблизно оцінити вартість ремонту автомобіля зі США до участі в торгах. Навіть за фотографіями можна приблизно порахувати кузовні деталі, оптику, подушки безпеки та інші великі витрати, але приховані пошкодження все одно залишаються ризиком.

Якщо при цьому частину деталей потрібно замовляти за валюту, курсове подорожчання може спрацювати вдруге: спочатку на етапі купівлі автомобіля, а потім уже під час його ремонту.

З машиною з Європи ситуація трохи інша

Автомобілі з Європи більше залежать від курсу євро, а він у 2026 році поводився значно спокійніше. За наведеними Інститутом даними, від початку року до 24 жовтня офіційний курс євро зріс приблизно з 49,79 до 50,4 грн, тобто лише на 1,3%.

Тому однакова за валютною ціною машина з Німеччини та США могла по-різному змінитися у гривневому еквіваленті.

Однак до європейського автомобіля також додаються доставка, митні платежі та оформлення. Auto24 раніше розбирав, від чого залежить вартість доставки автомобіля автовозом із Європи, і навіть тут фінальна сума залежить від країни купівлі, маршруту, розмірів машини та оформлення експортних документів.

Машина, яка вже в Україні, має одну важливу перевагу

Коливання курсу додає аргументів на користь автомобіля, який уже розмитнений, відремонтований та фізично перебуває в Україні, хоча це зовсім не означає, що такий варіант автоматично буде дешевшим.

Його перевага передусім у прогнозованості витрат. Покупець бачить машину, може провести діагностику, оцінити стан кузова й техніки, перевірити документи та вже після цього домовлятися про остаточну суму.

Якщо ж автомобіль тільки купують у США чи Європі, між першою ставкою та моментом отримання українських номерів проходить час, протягом якого може змінитися і валютний курс, і вартість доставки, і попередня оцінка ремонту.

До того ж із 27 вересня в Україні діють оновлені правила сертифікації транспортних засобів. Auto24 пояснював, що вони не забороняють автомобілі зі США чи машини після страхових аукціонів, але передбачають детальніший контроль технічного стану та процедури перевірки.

Чому не варто купувати автомобіль на всі гроші

Зміна курсу ще раз показує, чому бюджет на автомобіль і максимальна ціна автомобіля не повинні бути однією цифрою.

Якщо є 500 тис. грн, пошук машини рівно на 500 тис. залишає покупця без запасу на реєстрацію, страхування, перше ТО, шини, акумулятор або несподіваний ремонт.

Для вживаного автомобіля такий резерв бажаний завжди, а для машини з-за кордону до нього варто додавати ще й валютний запас. Чим більше часу проходить між купівлею лота і повним розрахунком, тим більшою є ймовірність, що початковий кошторис зміниться.

Курс може змінити навіть вибір моделі

У підсумку зростання долара з 42,35 до 45,05 грн виглядає не настільки суттєвим, поки його показують лише у відсотках. Для автомобільного бюджету арифметика значно наочніша.

На машині за $5000 різниця становить приблизно 13,5 тис. грн, на $10 000 - майже 27 тис., на $20 000 - близько 54 тис., а на $30 000 - понад 80 тис. грн.

Тому покупцеві, який отримує дохід і накопичує гроші у гривнях, варто регулярно перераховувати свій бюджет у валюту ще до початку активного пошуку автомобіля.

Іноді виявляється, що машина в оголошенні за останні кілька місяців справді не подорожчала ані на долар. Просто доларів, які можна купити за відкладені гривні, стало менше.

Розрахунки базуються на офіційних курсах НБУ на 1 січня та 24 жовтня 2026 року. Дані щодо структури пропозиції вживаних автомобілів наведені за зрізом активних оголошень AUTO.RIA, проведеним Інститутом досліджень авторинку 19-20 жовтня 2026 року. Ціни в оголошеннях є цінами пропозиції та можуть відрізнятися від фактичної вартості угоди.