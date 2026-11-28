Як повідомляє французьке видання L'Automobile Magazine, торговий представник США Джеймісон Грір оприлюднив результати розслідування, згідно з якими Вашингтон бере під приціл автомобільну, хімічну та фармацевтичну галузі.

Нові правила можуть набути чинності вже наприкінці січня 2027 року, остаточно закріпивши жорсткий американський протекціонізм.

Європейська комісія категорично відкидає звинувачення у штучній підтримці експорту. Брюссель наголошує, що Європа сама страждає від глобального надлишку промислових потужностей, а багато місцевих брендів зараз змушені скорочувати виробництво та навіть закривати підприємства.

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Чи буде подвійний податок для авто

Наразі європейські машини та запчастини вже обкладаються окремим секторальним митом у розмірі 15 відсотків. Запропоновані Білим домом нові заходи не повинні підсумовуватися з чинними ставками, тому подвійного фінансового удару європейцям поки вдасться уникнути.

"Запропоновані мита, що коливаються від 15% до 35%, спрямовані на товари з Китаю, Європейського Союзу та 12 інших партнерів. Запропоновані тарифи, які включають винятки для певних товарів, різняться залежно від торговельного партнера. Наприклад, імпорт з Китаю становитиме до 20%, тоді як товари з Європейського Союзу матимуть 15% мито, – розшифровують дії Білого дому експерти Wardsauto.

Максимальні тарифні ставки, які США пропонують стягувати на певний імпорт. Інфографіка: Авто24 за даними Макс Гарленд, Supply Chain Dive

Щоправда, в графічній схемі є примітка щодо Китаю: за даними Торгового представника США, на певні товари з Китаю планується запровадити мита у розмірі до 10%.

Проте головна проблема полягає у бажанні американської влади зробити торговельні бар'єри постійними. Після того як у лютому Верховний суд США скасував попередні масштабні тарифи, адміністрація знайшла нову юридичну лазівку, використавши розділ 301 Закону про торгівлю 1974 року.

В такій хаотичній ситуації навіть авторитетні експерти робити прогнози не наважуються. Колаж Авто24, травень 2026 року

Шантаж заводами та зміна ринку

Невизначеність із податками вже змушує компанії змінювати модельні лінійки. Генеральний директор Nissan Іван Еспіноса в інтерв'ю Automotive News зазначив, що високі ставки змушують бренд обмежувати постачання доступних авто з Мексики на користь дорожчих та маржинальніших моделей.

"Зниження цієї ставки дозволило б нам суттєво збільшити імпорт автомобілів початкового рівня, – пояснив топменеджер японської марки.

Водночас Вашингтон готовий торгуватися та пропонувати індивідуальні знижки тим, хто інвестує в американську економіку. Наприклад, компанія Audi може отримати зниження мита з 15 до 10 відсотків, якщо погодиться побудувати новий завод у штаті Джорджія. Є й інші приклади.

Американські тарифи змушують європейських виробників посилити свою промислову присутність за Атлантикою, як-от Mercedes-Benz, який вже виробляє там кілька своїх позашляховиків. Фото: Mercedes-Benz

Як це впливає на інших гравців

Нагадаємо, раніше ми писали, що жорсткі тарифні війни вже змушують мільярдерів рятувати свої активи. Британська компанія Ineos Automotive переносить виробництво своїх позашляховиків до США саме через ризик нових митних обмежень.

Завдяки цьому китайський гігант BYD отримав можливість викупити французький завод Ineos у місті Амбах. Це дозволить бренду з Піднебесної прискорити свою експансію в Європі та наповнити місцевий ринок доступними електрокарами, обходячи європейські обмеження.

Америка понад усе

Насамкінець, варто процитувати згаданого на початку Джеймісона Гріра. Він є провідником ідей Трампа й озвучив програму торговельної політики "Америка понад усе" у віртуальному виступі на щорічній конференції Альянсу відповідального бізнесу.