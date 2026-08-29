Дорога до Молдови стала дорожчою: на Вінниччині затримали організаторів "трансферу"

За даними слідства, 58-річний громадянин Молдови та 51-річний житель Одеси пропонували свої послуги через Telegram. Там вони познайомилися з вінничанином призовного віку, який, за версією правоохоронців, планував незаконно залишити Україну.

Організатори нібито взяли на себе весь маршрут – від Вінниці до державного кордону. Як йдеться в релізі прокуратури та поліції Вінницької області, чоловікові також пояснили, яке спорядження взяти із собою, які документи підготувати та як діяти у разі викриття.

Поїхали за грошима – але не в Молдову

26 серпня підозрювані приїхали з Одеси до Вінниці для зустрічі з потенційним клієнтом. Однак замість початку "трансферу" зустріч завершилася класичним затриманням.

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Правоохоронці упіймали обох чоловіків на гарячому – під час передачі обумовлених 17 500 доларів США. Зазвичай арештовують організаторів "трансферних" угод саме на такому процесі, коли від отриманих грошей вже не вдається позбутися.

Нинішні фігуранти справи винятком не стали й на цій дрібов’язковій деталі прокололился – пов’язали їх з речовими доказами.

Момент затримання фігурантів справи. Фото: з матеріалів кримінальної справи

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Можуть втратити не лише $17 500

За інкримінованою статтею підозрюваним загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід забезпечує СБУ.