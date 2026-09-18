Дорога збагатила директора на 1,8 мільйона гривень, а інженер технагляду опинився під підозрою

Як повідомив у своєму релізі Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, до схеми можуть бути причетні колишній директор підрядної компанії та інженер технічного нагляду.

У провадженні йдеться про те, що у травні 2021 року державне підприємство уклало договір із дорожньою компанією на поточний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Довге – Іршава. Все було оформлено законно й жодного нарікання від юристів не надходило. Однак є один нюанс...

Дорога відремонтована, а справа дійшла до криміналу

Під час ремонту підрядник облаштовував заїзні кишені біля автобусних зупинок. І, як стверджують правоохоронці, саме тут почалося найцікавіше: реальні роботи нібито не відповідали тому, що було прописано у проєкті.

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Зокрема, слідчі встановили невідповідності в обсягах виконаних робіт. При цьому в документах, за версією слідства, вказали більші обсяги та дорожчі матеріали, ніж фактично використали під час ремонту.

Здавалося б, саме для таких випадків і існує технічний нагляд. Але, за даними поліції Закарпаття, інженер державного підприємства, який відповідав за контроль якості робіт, не перевірив належним чином документацію та не провів необхідні заміри вже готових об’єктів.

Натомість він підписав акти приймання виконаних робіт. Після цього на рахунок підрядної компанії перерахували ще 1,8 млн грн бюджетних коштів, які, за версією слідства, були зайвими.

Момент затримання та вручення підозри фігурантам ймовірного кримінального злочину. Фото: з матеріалів слідства

До криміналу можуть бути причетні

Колишньому директору вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Мова там йде про привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Інженеру технічного нагляду оголосили підозру у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо запобіжних заходів для обох фігурантів. Досудове розслідування триває.

Як за законом винуватих карають

Якщо провину буде доведено в суді, за найтяжчою зі статей може йтися про покарання до 12 років позбавлення волі, а також про заборону обіймати певні посади до трьох років та конфіскацію майна.

Втім, поки що це лише версія слідства. Відповідно до Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.