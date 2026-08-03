Скільки тонн вантажів перевезли в Європі вантажівки: вражаюча цифра

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Торік вантажні автоперевезення пішли в плюс і ця динаміка зберігається донині
Зведену статистику оприлюднив Eurostat. У підсумку досліджень експерти закріпили лідерство в позиції найбільшого обсягу вантажних автоперевезень за Польщею – 381,0 млрд тоннокілометрів, тобто 20,2% від загального показника ЄС.
До першої п'ятірки також увійшли:
- Німеччина – 277,4 млрд (14,7%);
- Іспанія – 272,6 млрд (14,5%);
- Франція – 172,9 млрд (9,2%);
- Італія – 161,7 млрд (8,6%).
Разом ці п'ять країн забезпечили 67,1% усіх автомобільних вантажних перевезень у Євросоюзі.
Графічна модель найбільшого обсягу вантажних автоперевезень за країнами. Інфографіка: Eurostat
Які перевезення переважають
Основну частку ринку, як і раніше, становили внутрішні перевезення - 62,2% від загального обсягу. Їхній обсяг за рік зріс на 2,2%.
Міжнародні перевезення забезпечили 24,4% ринку (+0,3%), перехресні перевезення – 10,7% (-3,7%), а каботажні – 2,7% (-3,0%).
Найзавантаженіші маршрути
Найбільший потік вантажів у ЄС у 2025 році зафіксовано між Німеччиною та Нідерландами – 86,9 млн тонн. Далі розташувалися маршрути Німеччина – Польща (68,4 млн тонн) та Бельгія – Франція (55,9 млн тонн).
Ось як виглядає градація основних маршрутів вантажних перевезень країнами Євросоюзу. Інфографіка: Eurostat
Загалом Німеччина була країною відправлення або призначення у 6 із 10 найбільших вантажних потоків ЄС, що підтверджує її ключову роль у європейській системі автомобільної логістики.