Скільки тонн вантажів перевезли в Європі вантажівки: вражаюча цифра

Зведену статистику оприлюднив Eurostat. У підсумку досліджень експерти закріпили лідерство в позиції найбільшого обсягу вантажних автоперевезень за Польщею – 381,0 млрд тоннокілометрів, тобто 20,2% від загального показника ЄС.

До першої п'ятірки також увійшли:

Німеччина – 277,4 млрд (14,7%);

Іспанія – 272,6 млрд (14,5%);

Франція – 172,9 млрд (9,2%);

Італія – 161,7 млрд (8,6%).

Разом ці п'ять країн забезпечили 67,1% усіх автомобільних вантажних перевезень у Євросоюзі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Графічна модель найбільшого обсягу вантажних автоперевезень за країнами. Інфографіка: Eurostat

Які перевезення переважають

Основну частку ринку, як і раніше, становили внутрішні перевезення - 62,2% від загального обсягу. Їхній обсяг за рік зріс на 2,2%.

Міжнародні перевезення забезпечили 24,4% ринку (+0,3%), перехресні перевезення – 10,7% (-3,7%), а каботажні – 2,7% (-3,0%).

Найзавантаженіші маршрути

Найбільший потік вантажів у ЄС у 2025 році зафіксовано між Німеччиною та Нідерландами – 86,9 млн тонн. Далі розташувалися маршрути Німеччина – Польща (68,4 млн тонн) та Бельгія – Франція (55,9 млн тонн).

Ось як виглядає градація основних маршрутів вантажних перевезень країнами Євросоюзу. Інфографіка: Eurostat

Загалом Німеччина була країною відправлення або призначення у 6 із 10 найбільших вантажних потоків ЄС, що підтверджує її ключову роль у європейській системі автомобільної логістики.