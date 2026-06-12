Дорогою на фронт націдили й продали 15 тонн дизеля: як тилові військові крали у фронтових військових

Ймовірним організатором оборудки виявився технік однієї з військових частин на Полтавщині. Він відповідав за обслуговування техніки для транспортування палива у райони ведення бойових дій. Тепер його вину слідчі ДБР Полтавщини мають довести у суді.

Як йдеться у повідомленні спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону, до протиправної діяльності він залучив водіїв-заправників автоцистерн, котрі мали безпосередній доступ до пального під час рейсів.

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Маніпуляції з цистернами та шляховими листами

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж червня-листопада 2025 року ділки використовували хитрі схеми, щоб приховати крадіжки. Мудрували вони масштабно.

Під час завантаження солярки вони маніпулювали мірними планками та використовували технічні особливості автоцистерн. Через такі дії частина дизеля взагалі не потрапляла до офіційного обліку.

Відпускали солярку у розфасованому вигляді – 20-літрові каністри у роздріб розліталися як пиріжки у студентському буфеті. Фото: ДБР Полтавщини

Водії штучно створювали "надлишки" і прямо в дорозі зменшували фактичні витрати пального під час руху. При цьому до шляхових листів вносили фальшиві дані, списуючи солярку як використану.

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Мільйонні збитки та лісосмуги

"Зекономлений" у такий спосіб дизель зливали в каністри та ховали у лісосмугах неподалік військової частини. Згодом організатор забирав паливо, перевозив його до приватних господарських приміщень і продавав цивільним покупцям.

Гроші ділили між усіма учасниками схеми. Через ці махінації бойові підрозділи на передовій вчасно не отримували у достатній кількості пальне для виконання завдань.



Загалом слідство задокументувало викрадення понад 15 тонн дизельного пального. Збитки, завдані військовій частині, перевищили 1 млн грн.

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Щоб зрозуміти масштаби крадіжки: 15 тонн дизеля (17 650 літрів) – це приблизно норма пального для заправлення "під зав'язку" (разом із додатковими баками) 10 танків Т-72 (об'єм системи 1 700 л) та відправити всю цю танкову роту у 500-кілометровий рейд.

Також цієї солярки вистачило б, щоб заправити:

67 бронетранспортерів БТР-4 "Буцефал" (об'єм бака 260 л);

135 армійських позашляховиків типу HMMWV або волонтерських пікапів (із середнім баком на 130 л).

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Якщо перевести в кілометри, то легендарна тривісна армійська вантажівка КрАЗ або MAN (із витратою близько 40 л на 100 км) на цьому пальному могла б проїхати 44 000 кілометрів, безперебійно підвозячи снаряди на передову.

А в режимі евакуації поранених медичний "медевак" на базі джипа чи мікроавтобуса на такій кількості палива зміг би подолати понад 130 000 кілометрів. Це все одно, що тричі об'їхати Землю по екватору, рятуючи життя наших бійців.

Що загрожує фігурантам

У листопаді 2025 року ДБР затримало організатора та його цивільного спільника "на гарячому" під час збуту чергової партії. Згодом правоохоронці викрили й решту учасників.

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Дії всіх вісьмох обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення військового майна в умовах воєнного стану). Махінаторам загрожує суворе покарання – до 15 років позбавлення волі.

На майно фігурантів уже накладено арешт для відшкодування завданих державі збитків.